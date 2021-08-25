Almanya'nın Çin'e ihracatı 11 aydır ilk defa temmuzda düştü - Son Dakika

Almanya'nın en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) ülkenin dış ticareti için yeni yayınlamaya başladığı öncü verilere göre, Almanya'nın Çin'e ihracatı temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalarak 8,4 milyar avroya geriledi.

Böylece Berlin'in en büyük ticaret ortağına ihracat Ağustos 2020'den beri ilk defa düşüş gösterdi.

Çin, 1980'de Almanya'nın 35'inci ticaret ortağıyken, 1990'da 14'üncü sıraya yükseldi. Çin, 2015'ten beri Almanya'nın en önemli ticaret ortağı konumunda. Almanya'nın Çin'e karşı ticaret açığı, geçen yıl 20,4 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Temmuzda, ABD, Almanya'nın en fazla ihracat yaptığı ülke olmaya devam etti.

Almanya'nın ABD'ye ihracatı temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artarak 10 milyar 800 milyon avroya yükseldi. İngiltere'ye ihracatı ise yüzde 5,6 artarak 5 milyar 800 milyon avroya ulaştı.

Bu arada, Türkiye'ye ihracat ise temmuzda yüzde 7,8 azalarak 1 milyar 700 milyon avroya geriledi.

Öte yandan, Almanya'nın temmuzda AB dışındaki ülkelere ihracatı yüzde 5,8 artarak 52,8 milyar avroya yükseldi.