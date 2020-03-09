Almanya'nın Çin'e ihracatı ocakta yüzde 6,5 düştü - Son Dakika
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Almanya'nın Çin'e ihracatı ocakta yüzde 6,5 düştü

6 saat önce

Almanya'nın Çin'e ihracatı ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 düştü.

Almanya'nın Çin'e ihracatı ocakta yüzde 6,5 düştü, System.String[]

Almanya'nın Çin'e ihracatı ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 düştü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, Almanya'nın Çin'e ihracatı ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azalarak 7,3 milyar avroya geriledi. Ülkenin Çin'den ithalatı ise yüzde 0,5 azalarak 10,4 milyar avro olarak gerçekleşti. Bununla birlikte, Çin ülkenin en büyük ticaret ortağı konumunu korudu.

Destatis açıklamasında, Çin'e karşı düşen Alman ihracatına yönelik, "Bugüne kadar elde olan sonuçlar açıkça herhangi bir koronavirüs etkisi göstermemektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Çin, geçen yıl 206 milyar avro değerinde mal ticareti ile Almanya'nın en önemli ticaret ortağı olmuştu. Geçen yıl 96 milyar avro ile Almanya'nın en fazla ihracat yaptığı üçüncü ülke olan Çin'den yapılan ithalat ise yüzde 3,4 artarak 110 milyar avroya yükselmişti.

- ABD en fazla ihracat yapılan ülke

Donald Trump yönetiminin ticarette korumacı politikalarına rağmen ABD, ocakta Almanya'nın en fazla ihracat yaptığı ülke olmaya devam etti.

Almanya'nın ABD'ye ihracatı ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 azalarak, 9 milyar 33 milyon avroya geriledi. ABD'den ithalatı ise yüzde 5,7 artarak 6 milyar 132 milyon avroya yükseldi

Ülkede şirketlerin ABD'ye ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,7 artarak, 199 milyar avroya ulaşmıştı.

Öte yandan, Alman şirketlerinin ocakta toplam ihracatı ise Ocak 2019'a göre yüzde 2,1 azalarak, 106,5 milyar avroya geriledi.

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:34 Kaynak: AA
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