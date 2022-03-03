Almanya'nın dış ticaret fazlası 5 yıldır düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'nın dış ticaret fazlası 5 yıldır düşüşte

03.03.2022 14:29
Almanya'nın dış ticaret fazlası 5 yıldır düşüşte

Başta ABD olmak üzere yurt dışında ağır eleştirilere neden olan Almanya'nın dış ticaret fazlası, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 4,2 gerileyerek, düşüşünü beşinci yıla taşıdı.

Başta ABD olmak üzere yurt dışında ağır eleştirilere neden olan Almanya'nın dış ticaret fazlası, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 4,2 gerileyerek, düşüşünü beşinci yıla taşıdı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin dış ticaret fazlalığına ilişkin 2021 verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'nın dış ticaret fazlası 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 4,2 düşerek 172,9 milyar avroya geriledi. Böylece, söz konusu fazlalıkta düşüş 5'inci yıla taşındı. Ülkenin ticaret fazlası 2016'da yaklaşık 250 milyar avroya ulaşarak rekor kırmıştı.

2021'de Almanya'nın en çok dış ticaret fazlası verdiği ülke 50 milyar avro ile ABD oldu. Komşu ülke Fransa, geçen yıl 40 milyar avro ile en fazla dış ticaret fazlalığı oluşturulan ikinci ülke konumunu korurken, İngiltere 33 milyar avro ile üçüncü sırada yer aldı.

Çin'e karşı 38,1 milyar avro ticaret açığı

Almanya'nın doğal gaz ve petrol ithalatı nedeniyle Rusya ile dış ticarette 2021'de 6,5 milyar avro açık görüldü.

Almanya, 2021'de Rusya'dan 19,4 milyar avroluk petrol ve doğal gaz ithal etti. Bu da Rusya'dan yapılan tüm ithalatın yüzde 58,7'sine denk geldi.

Almanya'nın Çin'e karşı ticaret açığı ise geçen yıl 38,1 milyar avro olarak kayıtlara geçti. 2020'de söz konusu açık 20,4 milyar avro olarak hesaplanmıştı.

Almanya'nın özellikle makinelerde yüksek dış ticaret fazlası elde etmesi dikkati çekiyor.

2021'de bu alanda dış ticaret fazlalığı toplamda 104,0 milyar avroya ulaştı. Dış ticaret fazlalığında 95,7 milyar avro ile motorlu taşıtlar ve yedek parçaları ikinci ve 43,0 milyar avro ile kimyasal ürünler üçüncü sırada yer aldı.

Ham petrol ve doğal gazda 60,8 milyar avro ve tarım ürünlerinde 22 milyar avro dış ticaret açığı oluştu.

Öte yandan, Almanya'nın ticaretteki baskın gücü diğer ihracata dayalı ekonomilerin tepkisini çekiyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump, sürekli ABD ekonomisine zarar verdiği gerekçesiyle Almanya'nın ticaret fazlası elde etmesini eleştirerek, Alman otomobillerine ek gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti.

AB Komisyonu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) da Almanya'nın ticarette elde ettiği söz konusu fazlalığı defalarca eleştirdi. Eleştirilerin odak noktası bu fazlalığın dengesizliklere yol açabileceği ve bu nedenle küresel ekonomi için bir tehdit oluşturabileceği oluyor.

YORUMLAR
500
Kuzey Akım 2'nin yürütücüsü Nord Stream 2 AG iflas başvurusu yapmadığını açıkladı Kuzey Akım 2'nin yürütücüsü Nord Stream 2 AG iflas başvurusu yapmadığını açıkladı Rusya-Ukrayna savaşı Almanya'yı kömürden çıkma planını yeniden değerlendirmeye zorluyor Rusya-Ukrayna savaşı Almanya'yı kömürden çıkma planını yeniden değerlendirmeye zorluyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dış Ticaret Fazlası, Doğalgaz, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'nın dış ticaret fazlası 5 yıldır düşüşte - Son Dakika


Son Dakika
14:08 Ukrayna savaşı Rusya'ya günlük olarak ne kadara mal oluyor? Her gün 20 milyar doları cepheye akıtıyorlar
14:05 Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar yaşamını yitirdi
14:02 Dışişleri çok net cevapladı: Bayraktar TB-2 SİHA'ları sadece Ukrayna'ya satmadık!
13:54 Kuntz'a göre sadece 6 futbolcu testi geçti! Biglia ise Süper Lig'in en hızlı koşanı
13:53 Müzik yasağı bitecek mı? Bakan Koca'nın sinyali vermesinden sonra bir açıklama da Bakan Soylu'dan geldi
13:45 'Bir Zamanlar Çukurova' heyecanlı bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor! Fikret, Hakan'ı araştırmak için Beyrut'a gidiyor!
13:44 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Hızır, Oruç ve Antuan'ı kurtarmak için ne yapıyor?
13:30 Fenerbahçe'de Luiz Gustavo krizi: Sözleşmesinin tek taraflı feshi gündemde!
13:27 'Mahkum' bu akşam sevenleriyle buluşacak! Fırat tekrar savcı mı olacak?
13:25 Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin gizemi ortaya çıktı! Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 14:35:25. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'nın dış ticaret fazlası 5 yıldır düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement