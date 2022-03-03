Almanya'nın dış ticaret fazlası 5 yıldır düşüşte - Son Dakika

Başta ABD olmak üzere yurt dışında ağır eleştirilere neden olan Almanya'nın dış ticaret fazlası, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 4,2 gerileyerek, düşüşünü beşinci yıla taşıdı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin dış ticaret fazlalığına ilişkin 2021 verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'nın dış ticaret fazlası 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 4,2 düşerek 172,9 milyar avroya geriledi. Böylece, söz konusu fazlalıkta düşüş 5'inci yıla taşındı. Ülkenin ticaret fazlası 2016'da yaklaşık 250 milyar avroya ulaşarak rekor kırmıştı.

2021'de Almanya'nın en çok dış ticaret fazlası verdiği ülke 50 milyar avro ile ABD oldu. Komşu ülke Fransa, geçen yıl 40 milyar avro ile en fazla dış ticaret fazlalığı oluşturulan ikinci ülke konumunu korurken, İngiltere 33 milyar avro ile üçüncü sırada yer aldı.

Çin'e karşı 38,1 milyar avro ticaret açığı

Almanya'nın doğal gaz ve petrol ithalatı nedeniyle Rusya ile dış ticarette 2021'de 6,5 milyar avro açık görüldü.

Almanya, 2021'de Rusya'dan 19,4 milyar avroluk petrol ve doğal gaz ithal etti. Bu da Rusya'dan yapılan tüm ithalatın yüzde 58,7'sine denk geldi.

Almanya'nın Çin'e karşı ticaret açığı ise geçen yıl 38,1 milyar avro olarak kayıtlara geçti. 2020'de söz konusu açık 20,4 milyar avro olarak hesaplanmıştı.

Almanya'nın özellikle makinelerde yüksek dış ticaret fazlası elde etmesi dikkati çekiyor.

2021'de bu alanda dış ticaret fazlalığı toplamda 104,0 milyar avroya ulaştı. Dış ticaret fazlalığında 95,7 milyar avro ile motorlu taşıtlar ve yedek parçaları ikinci ve 43,0 milyar avro ile kimyasal ürünler üçüncü sırada yer aldı.

Ham petrol ve doğal gazda 60,8 milyar avro ve tarım ürünlerinde 22 milyar avro dış ticaret açığı oluştu.

Öte yandan, Almanya'nın ticaretteki baskın gücü diğer ihracata dayalı ekonomilerin tepkisini çekiyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump, sürekli ABD ekonomisine zarar verdiği gerekçesiyle Almanya'nın ticaret fazlası elde etmesini eleştirerek, Alman otomobillerine ek gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti.

AB Komisyonu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) da Almanya'nın ticarette elde ettiği söz konusu fazlalığı defalarca eleştirdi. Eleştirilerin odak noktası bu fazlalığın dengesizliklere yol açabileceği ve bu nedenle küresel ekonomi için bir tehdit oluşturabileceği oluyor.