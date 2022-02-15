Üye Girişi
Almanya'nın doğal gaz stoku en düşük seviyesinde - Son Dakika

Almanya'nın doğal gaz stoku en düşük seviyesinde

15.02.2022 11:33
Almanya'nın doğal gaz stoku en düşük seviyesinde

Almanya'daki doğal gaz depolama tesislerinde doluluk oranı yüzde 33 seviyesine geriledi.

Almanya'daki doğal gaz depolama tesislerinde doluluk oranı yüzde 33 seviyesine geriledi.

Ülkede gaz depolama tesislerinin doluluk oranı genellikle kasım aylarında yüzde 90'a ulaşırken, Kasım 2021'de enerji krizi nedeniyle bu oran yüzde 77 seviyesinde kaldı.

Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgaline ilişkin endişeler enerji kaynakları üzerinde baskı oluştururken, 14 Şubat itibarıyla Almanya'da gaz depolama tesislerinin doluluk oranı yüzde 33 ile tarihi düşük seviyesine indi.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı verilerine göre, 7 gün boyunca aşırı soğuklara dayanmak için tesislerde doluluk oranının kritik seviye olan yüzde 40'ta olması gerekiyor.

Bu kapsamda, bakanlık doğal gazda arz güvenliği için çalışmalarını artırdı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Uniper SE, RWE AG ve Gazprom PJSC gibi enerji şirketlerinin depolarında yeterli miktarda doğal gaz bulundurmasının zorunlu olacağı bir düzenleme üzerinde çalışılıyor.

Bu konuda, Köln Üniversitesi Enerji Ekonomisi Enstitüsünün bakanlık adına bir taslak üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Almanya'da 47 yer altı gaz depolama tesisi bulunuyor

Almanya Gaz Depolama Girişimi verilerine göre, ülkede 25 şirket tarafından işletilen 47 yer altı gaz depolama tesisi yer alıyor. Bu tesislerin toplam kapasitesi yaklaşık 25 milyar metreküp seviyesinde bulunuyor.

Doğal gaz ihtiyacının yarıdan fazlasını Rusya'dan karşılayan Almanya'nın, gazda yaşadığı stok düşüşünün yanı sıra fiyat dalgalanmaları ve jeopolitik gerilimlerle savunmasız hale gelmesi Rusya'ya ihtiyacını yeniden gündeme taşımıştı.

Uzmanlar, Rusya-Ukrayna krizinin derinleşmesinin AB ve özellikle Almanya için enerjide olumsuz sonuçları olabileceğine işaret ediyor.

LNG'nin şu an Rus doğal gazını ikame etmesinin mümkün olmadığı belirtilirken, doğal gazın Almanya'nın enerji tüketimindeki payı ise yüzde 32 olarak hesaplanıyor.

YORUMLAR
500

Doğalgaz, Almanya, Enerji, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'nın doğal gaz stoku en düşük seviyesinde - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:35 Resmi Gazete'de yayınlandı: İşte KDV indiriminin uygulanacağı gıda ürünleri
11:30 Yüzde 1'lik indirimin bilançosu bu: Ayçiçek yağı 1.79, bulgur 70 kuruş, süt 68 kuruş, yumurta 140 kuruş ucuzladı!
11:25 İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu
11:21 Bahçeli "Elektrik dağıtımını devlet yapsın "dedi ve Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesini istedi: Ödemezse hemen!
11:16 Üç Kuruş'ta dün akşam neler oldu? Efe, hayatı tehlikede olan Kartal'a yardım edebilecek mi?
11:11 15 Şubat'ta altının gram fiyatı 820 lira seviyesinden işlem görüyor
11:03 Galatasaray Başkanı Elmas: Başkan olduğum sürece Okan Buruk'la çalışmam
11:01 15 Şubat 2022'de Dolar/TL 13,60 seviyelerinde işlem görüyor
11:01 Fiat ve Peugeot'un birleşmesinden oluşan Stellantis, 20 bin aracını geri çağırdı!
10:56 Kalp Yarası'nda dün neler oldu? Ayşe'yi kaybeden Ferit ne yapıyor?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 11:43:40. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'nın doğal gaz stoku en düşük seviyesinde - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement