Almanya'nın doğal gaz stoku en düşük seviyesinde - Son Dakika

Almanya'daki doğal gaz depolama tesislerinde doluluk oranı yüzde 33 seviyesine geriledi.

Ülkede gaz depolama tesislerinin doluluk oranı genellikle kasım aylarında yüzde 90'a ulaşırken, Kasım 2021'de enerji krizi nedeniyle bu oran yüzde 77 seviyesinde kaldı.

Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgaline ilişkin endişeler enerji kaynakları üzerinde baskı oluştururken, 14 Şubat itibarıyla Almanya'da gaz depolama tesislerinin doluluk oranı yüzde 33 ile tarihi düşük seviyesine indi.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı verilerine göre, 7 gün boyunca aşırı soğuklara dayanmak için tesislerde doluluk oranının kritik seviye olan yüzde 40'ta olması gerekiyor.

Bu kapsamda, bakanlık doğal gazda arz güvenliği için çalışmalarını artırdı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Uniper SE, RWE AG ve Gazprom PJSC gibi enerji şirketlerinin depolarında yeterli miktarda doğal gaz bulundurmasının zorunlu olacağı bir düzenleme üzerinde çalışılıyor.

Bu konuda, Köln Üniversitesi Enerji Ekonomisi Enstitüsünün bakanlık adına bir taslak üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Almanya'da 47 yer altı gaz depolama tesisi bulunuyor

Almanya Gaz Depolama Girişimi verilerine göre, ülkede 25 şirket tarafından işletilen 47 yer altı gaz depolama tesisi yer alıyor. Bu tesislerin toplam kapasitesi yaklaşık 25 milyar metreküp seviyesinde bulunuyor.

Doğal gaz ihtiyacının yarıdan fazlasını Rusya'dan karşılayan Almanya'nın, gazda yaşadığı stok düşüşünün yanı sıra fiyat dalgalanmaları ve jeopolitik gerilimlerle savunmasız hale gelmesi Rusya'ya ihtiyacını yeniden gündeme taşımıştı.

Uzmanlar, Rusya-Ukrayna krizinin derinleşmesinin AB ve özellikle Almanya için enerjide olumsuz sonuçları olabileceğine işaret ediyor.

LNG'nin şu an Rus doğal gazını ikame etmesinin mümkün olmadığı belirtilirken, doğal gazın Almanya'nın enerji tüketimindeki payı ise yüzde 32 olarak hesaplanıyor.