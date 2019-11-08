Son Dakika Haberleri: Almanya'nın doğusundaki bir madende meydana gelen patlama sonucu en az 30 kişi mahsur kaldı
Son Dakika Dünya Almanya'nın doğusundaki bir madende meydana gelen patlama sonucu en az 30 kişi mahsur kaldı

Almanya'nın doğusundaki bir madende meydana gelen patlama sonucu en az 30 kişi mahsur kaldı

6 saat önce

Almanya'nın doğusundaki bir madende meydana gelen patlama sonucu en az 30 kişi mahsur kaldı -- Yerel medya

Almanya'nın doğusundaki bir madende meydana gelen patlama sonucu en az 30 kişi mahsur kaldı, System.String[]

Almanya'nın doğusundaki bir madende meydana gelen patlama sonucu en az 30 kişi mahsur kaldı.


Patlamanın meydana geldiği maden ocağı, başkent Berlin'e 150 kilometre uzaklıktaki Teutschenthal kasabasında bulunuyor.

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Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:43 
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