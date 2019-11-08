Almanya'nın doğusundaki bir madende meydana gelen patlama sonucu en az 30 kişi mahsur kaldı
6 saat önce
Almanya'nın doğusundaki bir madende meydana gelen patlama sonucu en az 30 kişi mahsur kaldı -- Yerel medya
Almanya'nın doğusundaki bir madende meydana gelen patlama sonucu en az 30 kişi mahsur kaldı.
Patlamanın meydana geldiği maden ocağı, başkent Berlin'e 150 kilometre uzaklıktaki Teutschenthal kasabasında bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:43
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