Almanya'nın doğusundaki Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hali'

Almanya'nın doğusundaki Dresden kentinde yerel meclis, aşırı sağ şiddeti ve ayrımcılığıyla mücadele için "Nazi olağanüstü hali" ilan etti.



Çarşamba günü Dresden Şehir Meclisine "Nazinotstand?" (Nazi olağanüstü hali?) başlıklı bir öneri sunuldu. Öneride, "demokrasi ve çoğulculuk karşıtı aşırı sağ görüşlerin arttığı; bundan kaynaklı şiddetin de çoğaldığı" yönünde endişeler dile getirildi.