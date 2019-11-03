Son Dakika Haberleri: Almanya'nın doğusundaki Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hali'
Son Dakika Dünya Almanya'nın doğusundaki Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hali'

Almanya'nın doğusundaki Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hali'

6 saat önce

Almanya'nın doğusundaki Dresden kentinde yerel meclis, aşırı sağ şiddeti ve ayrımcılığıyla mücadele için "Nazi olağanüstü hali" ilan etti

Almanya'nın doğusundaki Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hali', System.String[]

Almanya'nın doğusundaki Dresden kentinde yerel meclis, aşırı sağ şiddeti ve ayrımcılığıyla mücadele için "Nazi olağanüstü hali" ilan etti.


Çarşamba günü Dresden Şehir Meclisine "Nazinotstand?" (Nazi olağanüstü hali?) başlıklı bir öneri sunuldu. Öneride, "demokrasi ve çoğulculuk karşıtı aşırı sağ görüşlerin arttığı; bundan kaynaklı şiddetin de çoğaldığı" yönünde endişeler dile getirildi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:24 
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