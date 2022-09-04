İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 14.53'de meydana gelen olayda 8 araç yandı ve soğutma işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Duisburg, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Almanya'da küçük uçağın sirkin otoparkına düşmesi sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika

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