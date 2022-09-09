Almanya'da Türk baba ile çocuğu Ren Nehri'nde boğuldu - Son Dakika
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Almanya'da Türk baba ile çocuğu Ren Nehri'nde boğuldu

09.09.2022 13:22
Almanya'da Türk baba ile çocuğu Ren Nehri'nde boğuldu

Almanya'nın Duisburg kentinde ikamet eden 64 yaşındaki Türk baba ile 9 yaşındaki çocuğunun Ren Nehri'nde boğulduğu bildirildi.

Almanya'nın Duisburg kentinde ikamet eden 64 yaşındaki Türk baba ile 9 yaşındaki çocuğunun Ren Nehri'nde boğulduğu bildirildi.

Polisten alınan bilgiye göre iki gün önce akşam yerel saatle 18.45'de Ren Nehri'nde kaybolan baba ve çocuğunun cesetleri, Wessel şehri yakınlarında bulundu.

İki gün önce Duisburg'da Ren Nehri kenarında oynayan 9 yaşındaki çocuğun akıntıya kapıldığı, çocuğu kurtarmak için baba ve annenin suya atladığı belirtildi.

Yardım çığlıklarını duyan bir balıkçının ağ atarak anneyi karaya çekmeyi başardığı ancak baba ile çocuğun kaybolduğu kaydedildi.

Polis, itfaiye ve dalgıçlardan oluşan 60 kişilik ekiple kaybolan baba ve çocuğun arandığı öğrenildi.

Aramalar sonucunda baba ve çocuğun cesedinin, kayboldukları bölgeden 25 kilometre uzakta bulunduğu açıklandı.

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Kaynak: AA

Ren Nehri, Duisburg, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Türk baba ile çocuğu Ren Nehri'nde boğuldu - Son Dakika

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