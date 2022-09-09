Yardım çığlıklarını duyan bir balıkçının ağ atarak anneyi karaya çekmeyi başardığı ancak baba ile çocuğun kaybolduğu kaydedildi.

Polisten alınan bilgiye göre iki gün önce akşam yerel saatle 18.45'de Ren Nehri'nde kaybolan baba ve çocuğunun cesetleri, Wessel şehri yakınlarında bulundu.

Kaynak: AA

Ren Nehri, Duisburg, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Almanya'da Türk baba ile çocuğu Ren Nehri'nde boğuldu - Son Dakika

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