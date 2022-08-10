Almanya'da Düren Alevi Kültür Merkezi'ne düzenlenen saldırıda binada hasar oluştu - Son Dakika
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Almanya'da Düren Alevi Kültür Merkezi'ne düzenlenen saldırıda binada hasar oluştu

10.08.2022 16:12
Almanya'da Düren Alevi Kültür Merkezi'ne düzenlenen saldırıda binada hasar oluştu

Almanya'nın Düren kentinde Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonuna (AABF) bağlı Düren Alevi Kültür Merkezi'ne düzenlenen saldırıda, camları kırılan binada hasar oluştu.

Almanya'nın Düren kentinde Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonuna (AABF) bağlı Düren Alevi Kültür Merkezi'ne düzenlenen saldırıda, camları kırılan binada hasar oluştu.

Dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen ve yaralanan kimsenin olmadığı saldırının ardından emniyet inceleme başlattı.

Öte yandan polis, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Eşit Başkanı Hüseyin Mat, Facebook'tan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Düren Alevi Kültür Merkezimize kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırıda bulunuldu. Saldırıda, kültür merkezinin camları kırıldı. Almanya polisinin verdiği bilgilere göre, saldırıyı kimin yaptığı henüz net değilken, saldırıyla ilgili incelemeler sürüyor.

Türkiye'de son dönemde cemevlerimize yönelik yapılan saldırılar, Kartal Cemevi Başkanı'na kimliği belirsiz kişilerce saldırının olmasının ardından bugün Düren Cemevimizin camlarının kırılması tesadüf gibi görünmüyor. Umarız düşündüğümüz gibi değildir. Emniyet yetkililerinden konuya dair somut bir cevap aldığımızda kamuoyuyla paylaşacağız."

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya da Twitter'dan hain saldırıyı lanetlediğini belirterek, "Bu saldırının kardeşliğimizi hedef aldığını biliyor, Matem Ayı Muharrem'de yapılan olayın zamanlamasını da manidar buluyorum." paylaşımında bulundu.

Türkiye Almanya'yı güvenlik konusunda uyarmıştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock'un temmuzdaki Türkiye ziyaretinde düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin misyonları, Türk vatandaşlara ait cami ve derneklere yönelik saldırılar konusunda gerekli tedbirlerin alınması uyarısında bulunmuştu.

Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğunun resmi aracının 18-19 Temmuz'da gecesi kundaklanması üzerine Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Dışişleri Bakanlığına davet edilmiş, Schluz'a uluslararası sözleşmelerin Türk temsilcilikleri ve çıkarları için öngördüğü himaye ve güvenliğin eksiksiz sağlanmasının beklendiği hatırlatılmıştı.

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Milli kürekçiler, Almanya'da Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak Milli kürekçiler, Almanya'da Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak
Kaynak: AA

Alevi Kültür Merkezi, Türkiye, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Düren Alevi Kültür Merkezi'ne düzenlenen saldırıda binada hasar oluştu - Son Dakika

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