Almanya'nın en büyük eğlence parkında yangın: 25 bin kişi tahliye edildi

Almanya'nın Fransa sınırında bulunan Rust beldesindeki Europa-Park'ta yangın çıktı. Park yetkilileri yangının "Yomi Sihirli Elmas Dünyası" adlı kapalı bölümün makine dairesinde çıktığını bildirdi.

2 KİŞİ YARALANDI

Offenburg emniyeti de yangında 2 kişinin hafif yaralandığını ve 25 bin kişinin sorunsuz şekilde tahliye edildiğini belirtti. Uzak bölgelerden gelen ailelerin de otellere yerleştirildiği kaydedildi.

TEKRAR HALKA AÇILACAK

Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalede bulunduğu ve yangının kontrol altına alındığı ifade edildi. Yetkililer, Europa-Park'ın yarın tekrar halka açık olacağını duyurdu.