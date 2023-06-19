Almanya'nın en büyük eğlence parkında yangın: 25 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika
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Almanya'nın en büyük eğlence parkında yangın: 25 bin kişi tahliye edildi

20.06.2023 01:06

Almanya'nın en büyük eğlence parkı olan Europa-Park'ta çıkan yangın nedeniyle 25 bin kişinin tahliye edildi.

Almanya'nın Fransa sınırında bulunan Rust beldesindeki Europa-Park'ta yangın çıktı. Park yetkilileri yangının "Yomi Sihirli Elmas Dünyası" adlı kapalı bölümün makine dairesinde çıktığını bildirdi.

Almanya'nın en büyük eğlence parkında yangın çıktı, 25 bin kişi tahliye edildi

2 KİŞİ YARALANDI

Offenburg emniyeti de yangında 2 kişinin hafif yaralandığını ve 25 bin kişinin sorunsuz şekilde tahliye edildiğini belirtti. Uzak bölgelerden gelen ailelerin de otellere yerleştirildiği kaydedildi.

Almanya'nın en büyük eğlence parkında yangın çıktı, 25 bin kişi tahliye edildi

TEKRAR HALKA AÇILACAK

Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalede bulunduğu ve yangının kontrol altına alındığı ifade edildi. Yetkililer, Europa-Park'ın yarın tekrar halka açık olacağını duyurdu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Almanya'nın en büyük eğlence parkında yangın: 25 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika
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