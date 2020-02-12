Almanya'nın en büyük ihracat pazarı ABD - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'nın en büyük ihracat pazarı ABD - Son Dakika

Almanya'nın en büyük ihracat pazarı ABD

6 saat önce

Donald Trump yönetiminin ticarette korumacı politikalarına rağmen ABD, Almanya'nın en fazla ihracat yaptığı ülke olmaya devam ediyor.

Almanya'nın en büyük ihracat pazarı ABD, System.String[]

Donald Trump yönetiminin ticarette korumacı politikalarına rağmen ABD, Almanya'nın en fazla ihracat yaptığı ülke olmaya devam ediyor. Çin ise ülkenin en büyük ticaret ortağı konumunu korudu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, Almanya'nın ABD'ye ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,7 artarak, 199 milyar avroya ulaştı. Böylece ABD, Almanya'nın en fazla ihracat yaptığı ülke konumunu korudu.

2019'da Almanya'nın en çok dış ticaret fazlası verdiği ülke 47 milyar avroyla ABD oldu.

Komşu ülke Fransa, geçen yıl 107 milyar avro ile en fazla ihracat yapılan ikinci ülke konumunu korurken, Çin 96 milyar avro ile üçüncü sırada yer aldı.

Küresel ticaret ihtilaflarına rağmen, Almanya'nın Fransa ve Çin'e ihracatı sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 3,2'lik artış kaydetti.

Çin geçen yıl 206 milyar avro değerinde mal ticareti ile Almanya'nın en önemli ticaret ortağı oldu. Almanya'nın Çin'den yaptığı ithalat geçen yıl yüzde 3,4 artarak 110 milyar avroya yükselmesi de dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, sürekli Amerikan ekonomisine zarar verdiği gerekçesiyle Almanya'nın ticaret fazlası elde etmesini eleştirerek, Alman otomobillerine ek gümrük vergisi uygulamakla tehdit ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD, Hulusi Akar, Süleyman Soylu ve Fatih Dönmez'e yönelik yaptırımları kaldırdı
Son dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Türk askeri İdlib'de kendini savunma hakkına sahip ABD Büyükelçiliği'nin videolu İdlib paylaşımına Rusya'dan dikkat çeken yanıt: Takdiri size bırakıyoruz Rusya Savunma Bakanlığı, ABD askerlerinin Haseke'de halka ateş açtığını öne sürdü

Son Dakika Haberleri
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 00:01:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'nın en büyük ihracat pazarı ABD - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]