Almanya'nın en büyük ihracat pazarı ABD - Son Dakika

Donald Trump yönetiminin ticarette korumacı politikalarına rağmen ABD, Almanya'nın en fazla ihracat yaptığı ülke olmaya devam ediyor. Çin ise ülkenin en büyük ticaret ortağı konumunu korudu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, Almanya'nın ABD'ye ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,7 artarak, 199 milyar avroya ulaştı. Böylece ABD, Almanya'nın en fazla ihracat yaptığı ülke konumunu korudu.

2019'da Almanya'nın en çok dış ticaret fazlası verdiği ülke 47 milyar avroyla ABD oldu.

Komşu ülke Fransa, geçen yıl 107 milyar avro ile en fazla ihracat yapılan ikinci ülke konumunu korurken, Çin 96 milyar avro ile üçüncü sırada yer aldı.

Küresel ticaret ihtilaflarına rağmen, Almanya'nın Fransa ve Çin'e ihracatı sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 3,2'lik artış kaydetti.

Çin geçen yıl 206 milyar avro değerinde mal ticareti ile Almanya'nın en önemli ticaret ortağı oldu. Almanya'nın Çin'den yaptığı ithalat geçen yıl yüzde 3,4 artarak 110 milyar avroya yükselmesi de dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, sürekli Amerikan ekonomisine zarar verdiği gerekçesiyle Almanya'nın ticaret fazlası elde etmesini eleştirerek, Alman otomobillerine ek gümrük vergisi uygulamakla tehdit ediyor.