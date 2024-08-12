Almanya'nın en büyük kalkınma bankasından Blockchain açılımı - Son Dakika
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Blockchain

Almanya'nın en büyük kalkınma bankasından Blockchain açılımı

Almanya\'nın en büyük kalkınma bankasından Blockchain açılımı

Almanya'nın en büyük kalkınma bankası KfW, Boerse Stuttgart Digital ile iş birliği yaparak Blockchain tabanlı bir dijital tahvil ihraç etmeye hazırlanıyor. Bu yenilikçi adım, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) finansal teknolojilerle ilgili denemeleri kapsamında gerçekleşecek ve tahvil piyasasında büyük bir dönüşüm yaratacak potansiyele sahip.

12.08.2024 19:47
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Almanya'nın önde gelen kalkınma bankası KfW, Boerse Stuttgart Digital ile güçlerini birleştirerek finansal piyasalarda devrim yaratmaya hazırlanıyor. Blockchain teknolojisini kullanarak dijital tahvil ihraç etmeyi planlayan banka, bu hamleyle geleneksel finans sistemini dönüştürmeyi hedefliyor. Bu yenilikçi adım, sadece Almanya'yı değil, tüm Avrupa finans sektörünü etkileyecek potansiyele sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

KfW ve BSD Dijital Tahvillerle Yeni Finansal Çağ Başlatıyor

Almanya'nın önde gelen finans kurumlarından KfW, dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir adım atıyor. Banka, Boerse Stuttgart Digital (BSD) ile güçlerini birleştirerek Blockchain tabanlı dijital tahvil ihracı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu girişim, Alman Elektronik Menkul Kıymetler Yasası (eWpG) çerçevesinde hayata geçirilecek.

KfW'nin işlem yönetimi başkanı Gaetano Panno, konuyla ilgili açıklamasında, "Bu teknolojik atılım, tahvil ihracı ve ödeme süreçlerini baştan sona dijitalleştirmemize olanak tanıyacak. Blockchain teknolojisi sayesinde 'teslimat ve ödeme' aşamasına kadar tüm işlemleri otomatikleştirebileceğiz." dedi.

BSD'nin rolü, bu yenilikçi projede kripto cüzdan yönetimi ve özel anahtarların güvenliğini sağlamak olacak. Bu ortaklık, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) merkez bankası parasıyla gerçekleştirilen Blockchain işlemlerini test etme çabalarıyla paralellik gösteriyor.

Finans dünyasında tokenizasyon rüzgârı esiyor. McKinsey'in öngörülerine göre 2030 yılına kadar tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarının değeri 2 trilyon doları bulabilir. Bu gelişme, işlem hızını artırırken maliyetleri düşürme ve şeffaflığı sağlama potansiyeli taşıyor.

KfW'nin bu hamlesinden önce İtalya'nın devlet destekli kalkınma bankası Cassa Depositi e Prestiti SpA ve Intesa Sanpaolo da ECB gözetiminde benzer bir projeyi başarıyla tamamlamıştı. KfW ise geçtiğimiz temmuz ayında Polygon Blockchain ağı üzerinden 100 milyon avroluk dijital menkul kıymet ihracı gerçekleştirmişti.

Bu gelişmeler, geleneksel finans kurumlarının dijital çağa ayak uydurma çabalarının somut örnekleri olarak dikkat çekiyor. Blockchain teknolojisinin finans sektöründeki uygulamaları, önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaşacak gibi görünüyor.

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Son Dakika Blockchain Almanya'nın en büyük kalkınma bankasından Blockchain açılımı - Son Dakika

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