Alman hükümeti, Rus gaz ithalatçısı şirket Uniper'in çoğunluk hissesini alacak - Son Dakika
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Alman hükümeti, Rus gaz ithalatçısı şirket Uniper'in çoğunluk hissesini alacak

20.09.2022 19:50
Alman hükümeti, Rus gaz ithalatçısı şirket Uniper'in çoğunluk hissesini alacak

Almanya'nın, en büyük Rus gazı ithalatçısı konumundaki Uniper şirketinin çoğunluk hissesini alacağı bildirildi.

Almanya'nın, en büyük Rus gazı ithalatçısı konumundaki Uniper şirketinin çoğunluk hissesini alacağı bildirildi.

Alman medyasında yer alan haberlerde, Alman hükümetinin, Rus gazının kesilmesi nedeniyle zor durumda olan enerji grubu Uniper'in Finlandiyalı Fortum'un elindeki hisselerini satın almayı öngördüğü belirtildi.

Uniper'in açıklamasında ise "Sonuç olarak, federal hükümetin Uniper'de önemli bir çoğunluk hissesi elde etmesi öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, nihai anlaşmanın henüz sonuçlanmadığı aktarıldı.

Finlandiya kamu şirketi Fortum'un Uniper'deki hisse payının yüzde 77,9 olduğu belirtildi.

???????Uniper grubu çalışma konseyi başkanı Harald Seegatz, Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte, "Şu anda gaz krizinden kurtulmak ve uzun vadede enerji dönüşümünde ustalaşmak için ana hissedar olarak devlete ihtiyacımız var." dedi.

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Kaynak: AA

Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alman hükümeti, Rus gaz ithalatçısı şirket Uniper'in çoğunluk hissesini alacak - Son Dakika

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