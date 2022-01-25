Üye Girişi
Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı aralıkta yüzde 7,9 düştü - Son Dakika

Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı aralıkta yüzde 7,9 düştü

25.01.2022 13:26
Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı aralıkta yüzde 7,9 düştü

Almanya'dan AB dışı ülkelere ihracat geçen ay yıllık bazda yüzde 6,8 artarak 53 milyar avroya ulaşırken, ülkenin en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracat ise yüzde 7,9 azaldı.

Almanya'dan AB dışı ülkelere ihracat geçen ay yıllık bazda yüzde 6,8 artarak 53 milyar avroya ulaşırken, ülkenin en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracat ise yüzde 7,9 azaldı.

Alman Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Aralık 2021'de Almanya'dan AB dışı ülkelere yapılan ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'dan AB dışı ülkelere ihracat, aralıkta yıllık bazda 6,8 artarak 53 milyar avroya ulaştı. Almanya'dan AB dışı ülkelere ihracat Kasım 2021'e göre ise yüzde 6,4 azaldı.

Almanya'nın ABD'ye ihracatı aralıkta 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 17,6 artarak 10,7 milyar avroya yükseldi.

Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatının yıllık bazda yüzde 7,9 azalışla 8,5 milyar avroya gerilemesi dikkati çekti.

İngiltere'ye yapılan ihracat da yüzde 8 düşerek 4,9 milyar avroya geriledi.

Söz konusu dönemde Almanya'nın Türkiye'ye ihracatı da yüzde 4,8 azalarak 1,8 milyar avro oldu.

Destatis, aralıkta Almanya'dan AB dışı ülkelere ihracatın, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemler öncesi tarih olan Şubat 2020'deki seviyesinin yüzde 7,7 üzerinde kaldığını belirtti.

Çin, Almanya'nın en önemli ticaret ortağı

Çin, 1980'de Almanya'nın 35'inci ticaret ortağıyken, 1990'da 14'üncü sıraya yükseldi. Çin, 2015'ten bu yana Almanya'nın en önemli ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

Almanya'da sanayiciler, Kovid-19'un Omicron varyantının Çin'de yayılması durumunda Alman şirketler için ciddi olumsuz sonuçları olabileceğini ve fiyat artışlarını tetikleyebileceğini kaydetmişti.

Çin'in salgında "sıfır vaka stratejisinin", az vaka sayısında bile fabrikaların ve limanların tamamının kapanmasına neden olabileceği belirtilirken, Uluslararası Para Fonu (IMF), Pekin yönetimine bu stratejiden vazgeçmesi çağrısında bulundu. IMF Başkanı Kristalina Georgieva da kısıtlamaların hem Çin hem de küresel ekonomi için bir yük olduğunu vurguladı.

YORUMLAR
500

Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Türkiye, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı aralıkta yüzde 7,9 düştü - Son Dakika


Baba olan Ozan Tufan'dan eşi ve evladına duygusal mesaj Baba olan Ozan Tufan'dan eşi ve evladına duygusal mesaj         
13:26
İstanbul'da metro sefer saatleri uzatıldı! Gece 02,00'ye kadar metroya binebilirsiniz İstanbul'da metro sefer saatleri uzatıldı! Gece 02,00'ye kadar metroya binebilirsiniz         
13:15
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12
Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş         
12:24
Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu         
12:07
Dolar 13,53 seviyesinden işleme alınıyor Dolar 13,53 seviyesinden işleme alınıyor         
11:54
Altının gram fiyatı 801 lira seviyesinden işlem görüyor! İşte tüm rakamlar Altının gram fiyatı 801 lira seviyesinden işlem görüyor! İşte tüm rakamlar         
11:52
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı         
10:30
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim         
09:47
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım         
16:16

Son Dakika Haberleri
13:23 İstanbul'da bu gece ve yarın gece Marmaray ücretsiz
13:14 İstanbul'da metro sefer saatleri uzatıldı! Gece 02,00'ye kadar metroya binebilirsiniz
13:13 Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!
13:12 İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!
12:54 Yoğun kar yağışı nedeniyle 3 bin kişi AVM'de sabahladı
12:49 NASA'dan kritik soru! Cevabı bilene 1 milyon dolar veriyorlar
11:17 Sakaryalıların yaptığı kardan cemaat görenleri şaşırttı!
12:31 Kemal Kılıçdaroğlu tekrar dede oldu! Aileye ikiz bebekler katıldı!
12:23 İmamoğlu'na, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan tepki: İBB, 100 devletten daha fazla ekipmana sahip
12:16 Yapılan zam sonrası kontak kapatmışlardı! Trendyol kuryelerinin eylemi ülke geneline yayıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 13:32:24. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı aralıkta yüzde 7,9 düştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement