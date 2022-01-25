Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı aralıkta yüzde 7,9 düştü - Son Dakika

Almanya'dan AB dışı ülkelere ihracat geçen ay yıllık bazda yüzde 6,8 artarak 53 milyar avroya ulaşırken, ülkenin en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracat ise yüzde 7,9 azaldı.

Alman Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Aralık 2021'de Almanya'dan AB dışı ülkelere yapılan ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'dan AB dışı ülkelere ihracat, aralıkta yıllık bazda 6,8 artarak 53 milyar avroya ulaştı. Almanya'dan AB dışı ülkelere ihracat Kasım 2021'e göre ise yüzde 6,4 azaldı.

Almanya'nın ABD'ye ihracatı aralıkta 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 17,6 artarak 10,7 milyar avroya yükseldi.

Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatının yıllık bazda yüzde 7,9 azalışla 8,5 milyar avroya gerilemesi dikkati çekti.

İngiltere'ye yapılan ihracat da yüzde 8 düşerek 4,9 milyar avroya geriledi.

Söz konusu dönemde Almanya'nın Türkiye'ye ihracatı da yüzde 4,8 azalarak 1,8 milyar avro oldu.

Destatis, aralıkta Almanya'dan AB dışı ülkelere ihracatın, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemler öncesi tarih olan Şubat 2020'deki seviyesinin yüzde 7,7 üzerinde kaldığını belirtti.

Çin, Almanya'nın en önemli ticaret ortağı

Çin, 1980'de Almanya'nın 35'inci ticaret ortağıyken, 1990'da 14'üncü sıraya yükseldi. Çin, 2015'ten bu yana Almanya'nın en önemli ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

Almanya'da sanayiciler, Kovid-19'un Omicron varyantının Çin'de yayılması durumunda Alman şirketler için ciddi olumsuz sonuçları olabileceğini ve fiyat artışlarını tetikleyebileceğini kaydetmişti.

Çin'in salgında "sıfır vaka stratejisinin", az vaka sayısında bile fabrikaların ve limanların tamamının kapanmasına neden olabileceği belirtilirken, Uluslararası Para Fonu (IMF), Pekin yönetimine bu stratejiden vazgeçmesi çağrısında bulundu. IMF Başkanı Kristalina Georgieva da kısıtlamaların hem Çin hem de küresel ekonomi için bir yük olduğunu vurguladı.