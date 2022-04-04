Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu, Gazprom Germania'yı geçici olarak devralacak - Son Dakika
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Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu, Gazprom Germania'yı geçici olarak devralacak

04.04.2022 18:37
Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu, Gazprom Germania'yı geçici olarak devralacak

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumunun (Bundesnetzagentur-BNetzA), Gazprom Germania'yı geçici olarak devralacağını bildirdi.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumunun (Bundesnetzagentur-BNetzA), Gazprom Germania'yı geçici olarak devralacağını bildirdi.

Habeck, düzenlediği basın toplantısında, Bundesnetzagentur'un, Rus enerji şirketi Gazprom'un Almanya'daki iştiraki Gazprom Germania'nın (Gazprom Almanya) hisselerine kayyum olarak atandığını belirtti.

Bakanlığın bugün yasal talimatı yayınladığını bildiren Habeck, Gazprom'un Almanya'daki tüm oy haklarının 30 Eylül 2022'ye kadar Bundesnetzagentur tarafından kullanılacağını vurguladı.

Habeck, Gazprom Germania'yı geçici olarak devredilmesini Almanya'da doğal gazda enerji arzını güvence altına almak için önemli bir adım olarak değerlendirerek, "Bu adım kesinlikle gerekliydi. Arz güvenliği şu anda garanti altındadır." dedi.

Bundesnetzagentur Başkanı Klaus Müller de geçiş dönemi için güvene dayalı bir hissedar işlevini üstleneceklerini belirterek, Gazprom Germania'nın Almanya ve Avrupa'nın çıkarlarına göre yönetileceğini vurguladı.

Müller, "Bu görevin gerektirdiği güvenli gaz tedarikinin sorumluluğunun farkındayız. Arz güvenliğini sağlamak için gerekli tüm adımları atmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Gazprom Germania, Alman gaz piyasasında faaliyetleri arasında depolama, doğal gaz ticareti ve nakliyesi yer alıyor. Gazprom Germania'ya ait olan Astora birimi Almanya'nın en büyük doğalgaz depolama tesisini işletiyor.

Alman hükümeti, Gazprom Almanya'yı ülkedeki gaz depolama tesislerde darboğaz durumunu daha da kötüleştirmekle suçlamıştı.

Rus enerji şirketlerinin Batılı ülkelerin Moskova'ya karşı yaptırımlarından muaf kalması dikkati çekerken, Gazprom Germania ve Rosneft Almanya, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaştan sonra Almanya'daki yeni sözleşmeler ve anlaşmalarla ilgili ciddi sorunlar yaşıyordu.

Almanya Ekonomi Bakanlığına göre Gazprom, Alman yan kuruluşunu, JSC Palmary ve GPEBS adlı iki Rus şirketine devretti. Gazprom Germania, Almanya'da kritik gaz altyapısına sahip olduğundan, AB üyesi olmayan bir yatırımcı tarafından yapılacak herhangi bir satın almanın Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanması gerekiyor.

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Almanya, Gazprom, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu, Gazprom Germania'yı geçici olarak devralacak - Son Dakika


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