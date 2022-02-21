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Almanya'nın Essen kentinde 50 dairelik apartmanda yangın çıktı - Son Dakika

Almanya'nın Essen kentinde 50 dairelik apartmanda yangın çıktı

21.02.2022 10:12
Almanya'nın Essen kentinde 50 dairelik apartmanda yangın çıktı

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Essen kentinde 50 dairenin bulunduğu binada yangın çıktığı bildirildi.

Almanya'nın Kuzey- Ren Vestfalya eyaletinin Essen kentinde 50 dairenin bulunduğu binada yangın çıktığı bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Westviertel semtindeki binada yerel saatle 02.15'te yangın çıktı.

Toplam 50 dairede yaşayan yaklaşık 100 kişi tahliye edildi.

İlk belirlemelere göre 3 kişi dumandan etkilendi.

Alman Haber Ajansının (DPA) itfaiye sözcüsüne dayandırdığı haberinde, yangında yaklaşık 150 itfaiye erinin görev yaptığı ve Essen itfaiyesinin şimdiye kadar bu büyüklükteki yangınla karşılaşmadığı belirtildi.

Yangının henüz kontrol altına alınamadığı aktarılan haberde, itfaiye için her daireye girmenin zor ve kısmen tehlikeli olduğu ifade edildi.

Haberde, yangının sebebinin henüz bilinmediği, bina sakinlerinin geçici olarak Duisburg-Essen Üniversitesine götürüldüğü kaydedildi.

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Ren Vestfalya, İtfaiye, Almanya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'nın Essen kentinde 50 dairelik apartmanda yangın çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'nın Essen kentinde 50 dairelik apartmanda yangın çıktı - Son Dakika
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