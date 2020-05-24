Almanya'nın Essen kentinde bayram namazı açık alanda kılındı

Almanya'nın Essen kentinde koronavirüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle camilerde bayram namazı kılamayan Müslümanlar, şehrin belediyesi tarafından tahsis edilen bir park alanında Ramazan Bayramı namazını kıldı.

T. C. Essen Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliği öncülüğünde ve Essen DİTİB Merkez Cami organizesiyle Essen şehrinin çıkışında bulunan fuar park alanında kılınan bayram namazı için Türkler, sabahın ilk saatlerinden itibaren alana akın etti.

Park alınanında kılınan bayram namazına T.C. Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Eğitim Ataşesi Doç.Dr. Fikret Arargüç, Çalışma Ataşesi Osmanbey Şahin, T. C. Essen Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Hakkı Gür, Essen İslam ve İslam Cemiyetleri Komisyonu(KIM-Essen) Başkanı Muhammet Balaban katılırken; Essen ve çevresinden üç bini aşkın Müslüman birlikte bayram namazı kıldı.

Alanda kılınan bayram namazı için de yine koronavirüse karşı alınan önlemler geçerliydi. Evlerinde abdest alan ve yanında seccadesini getiren vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu ve maske taktı. Açık alanda kılınan bayram namazı, Kuran'ı Kerim'in okunması ve dua edilmesiyle başlandı ve ardından namaza geçildi.