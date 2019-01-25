Son Dakika Haberleri: Almanya'nın Frankfurt Kentindeki Bir Tren İstasyonunda Bomba Paniği Yaşandı.

Almanya'nın Frankfurt Kentindeki Bir Tren İstasyonunda Bomba Paniği Yaşandı.

39 dakika önce

IHAAW172854-ASA/25-01-2019- Almanya'nın Frankfurt kentindeki bir tren istasyonunda bomba paniği yaşandı.

Almanya'nın Frankfurt Kentindeki Bir Tren İstasyonunda Bomba Paniği Yaşandı., System.String[]
IHAAW172854-ASA/25-01-2019

- Almanya'nın Frankfurt kentindeki bir tren istasyonunda bomba paniği yaşandı. Terminalden çok sayıda kişinin tahliye edildiği öğrenildi. 25.01.2019 17: 28: 54 TSI
NNNN - FRANKFURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:34 Kaynak: İHA

Almanya, Frankfurt, 3. Sayfa
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