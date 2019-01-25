Almanya'nın Frankfurt Kentindeki Bir Tren İstasyonunda Bomba Paniği Yaşandı.
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IHAAW172854-ASA/25-01-2019- Almanya'nın Frankfurt kentindeki bir tren istasyonunda bomba paniği yaşandı.
IHAAW172854-ASA/25-01-2019
- Almanya
'nın Frankfurt
kentindeki bir tren istasyonunda bomba paniği yaşandı. Terminalden çok sayıda kişinin tahliye edildiği öğrenildi. 25.01.2019 17: 28: 54 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:34 Kaynak: İHA
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