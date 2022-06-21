Almanya'nın gönderdiği obüsler Ukrayna'ya ulaştı - Son Dakika
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Almanya'nın gönderdiği obüsler Ukrayna'ya ulaştı

21.06.2022 18:57
Almanya'nın gönderdiği obüsler Ukrayna'ya ulaştı

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Almanya tarafından gönderilen Panzerhaubitze 2000 tipi kundağı motorlu obüslerin Ukrayna'ya ulaştığını bildirdi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Almanya tarafından gönderilen Panzerhaubitze 2000 tipi kundağı motorlu obüslerin Ukrayna'ya ulaştığını bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Almanya tarafından gönderilen obüsler Ukrayna'ya ulaştı. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov yaptığı açıklamada, Almanya tarafından taahhüt edilen ilk ağır silah teslimatının Ukrayna'ya ulaştığını ve teslimatın içinde Panzerhaubitze 2000 tipi kundağı motorlu obüslerin de olduğunu bildirdi. Reznikov, "Ukraynalı eğitimli mürettebatlı Alman Panzerhaubitze 2000, Ukraynalı topçu ailesine katıldı" dedi.

Alman ordusunun envanterindeki en güçlü topçu silahları arasında yer alan Panzerhaubitze 2000, 40 kilometre mesafedeki hedefleri vurabiliyor. Almanya, geçtiğimiz mayıs ayında, Hollanda'nın söz verdiği bu tür 5 topçu sistemine ek olarak, Ukrayna'ya 7 adet kundağı motorlu obüs tedarik etme sözü vermişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Almanya'nın gönderdiği silah paketinin içinde 30 adet Gepard tipi kundağı motorlu uçaksavar, 3 adet MARS II tipi çoklu roketatar sistemi ve 500 adet MANPADS (Man-portable air-defense system) olduğunu belirtti.

Ukrayna, Rusya'nın saldırıları karşısında diğer ağır silahların yanı sıra bin adet obüs, 500 adet tank ve bin adet insansız hava aracına ihtiyacı olduğunu açıklamıştı. Ukrayna'ya kundağı motorlu ve çekili obüs tedarik eden diğer ülkeler arasında ABD, İngiltere, Fransa, Norveç ve Polonya yer alıyor. - KİEV

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Kaynak: İHA

Almanya, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Almanya'nın gönderdiği obüsler Ukrayna'ya ulaştı - Son Dakika

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