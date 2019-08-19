Son Dakika Haberleri: Almanya'nın Görlitz kentinde genç insan kalmayınca...
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Almanya'nın Görlitz kentinde genç insan kalmayınca...

1 saat önce

Almanya'nın doğusundaki 55 bin nüfuslu Görlitz kentinde yaşayanların üçte biri emekli. "Deneme Kenti" adı verilen bir proje kapsamında, Görlitz, kente yeni ve genç insanları çekmeyi amaçlıyor.

Almanya'nın doğusundaki 55 bin nüfuslu Görlitz kentinde yaşayanların üçte biri emekli. "Deneme Kenti" adı verilen bir proje kapsamında, Görlitz, kente yeni ve genç insanları çekmeyi amaçlıyor. Dört haftalık deneme sürecinde taşınan ailelerin kira giderleri karşılanıyor. Sanatçı Kevin Kandetzki de iki çocuğu ve partneriyle Görlitz'e gelerek dört haftalık deneme sürecine katıldı.
Almanya, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:02 
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