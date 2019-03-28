Son Dakika Haberleri: Almanya'nın Gözlemci Olma Talebine İzin Verilmedi

Almanya'nın Gözlemci Olma Talebine İzin Verilmedi

27 dakika önce

BURGER, yaptığı açıklamada, Kaşıkçı cinayetine ilişkin daha önce Suudi Arabistan'dan hızlı, eksiksiz ve güvenilir bir yargılama talep ettiklerini anımsatarak, bunun Suudi Arabistan'ın Türk makamlarıyla yaptığı çalışma için de geçerli olduğunu ifade etti.

Almanya'nın Gözlemci Olma Talebine İzin Verilmedi, System.String[]
BURGER, yaptığı açıklamada, Kaşıkçı cinayetine ilişkin daha önce Suudi Arabistan'dan hızlı, eksiksiz ve güvenilir bir yargılama talep ettiklerini anımsatarak, bunun Suudi Arabistan'ın Türk makamlarıyla yaptığı çalışma için de geçerli olduğunu ifade etti.

'ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUZ'

Cinayetin aydınlatılmasına ilişkin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başlayan ve 11 sanığın yargılandığı davayı önemli bir 'yol işareti' olarak gördüklerini belirten Burger, "Suudi Arabistan adaletinden, tamamen şeffaf ve hukuk devletine uygun davranmasını bekliyoruz. Dava devam ediyor. Almanya Büyükelçiliği davada gözlemci olmak istedi. Buna şimdiye kadar izin verilmedi. Bunu üzüntüyle karşılıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Burger, Türkiye'de de savcılık tarafından soruşturmanın devam ettiğini ancak bununla ilgili henüz nihai raporun açıklanmadığını kaydetti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:07 

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