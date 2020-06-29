Almanya'nın Gütersloh kentinde Kovid-19 vakalarının artması üzerine getirilen kısıtlamaların süresi... - Son Dakika

Almanya'nın Gütersloh kentindeki bir et fabrikasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması sebebiyle 23 Haziran'da bu bölgede yeniden uygulanmaya başlanan kısıtlamalar bir hafta daha uzatıldı.



Kuzey- Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, Düsseldorf kentinde yaptığı açıklamada, Tönnies et fabrikasında Kovid-19 vakalarının artmasının ardından 23 Haziran'da Gütersloh ve Warendorf kentlerinde mart ayında alınan tedbirlere dönüldüğünü anımsattı.

Laschet, bu şekilde virüsün halk arasında yayılmasının engellenmesinin amaçlandığını ifade ederek, virüsün yayılıp yayılmadığını tespit etmek için bu bölgelerde yoğun Kovid-19 testlerinin yapıldığını aktardı.



Gütersloh'da son 7 gün içinde 100 bin kişide 50'den fazla vakanın tespit edildiğini ve böylelikle pozitif çıkan testlerin kritik sayının üzerinde olduğunu ifade eden Laschet, bundan dolayı Gütersloh bölgesinde 23 Haziran'da uygulanmaya başlanan kısıtlamaların 7 Temmuz'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Laschet, Warendorf kentinde ise vakaların artmadığının tespit edildiğini ve kısıtlamaların yarın sonlandırılacağını kaydetti.



Gütersloh Kaymakamı Sven-George Adenauer da Gütersloh'ta et fabrikasıyla herhangi bir bağı olmayan 107 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.



Kuzey-Ren Vestfalya'daki Tönnies et fabrikasındaki çalışanlarda Kovid-19 vakalarının artması üzerine Gütersloh ve Warendorf kentlerinde martta alınan koruyucu tedbirlere dönülmüş ve yaşamın birçok alanında 30 Haziran'a kadar kısıtlamalar getirilmişti.



Fabrikada çalışan 7 bin kişi karantinaya alınmış, okullar tatil edilmiş, kreşler kapatılmıştı.