Almanya'nın Gütersloh kentinde Kovid-19 vakalarının artması üzerine getirilen kısıtlamaların süresi... - Son Dakika

Almanya'nın Gütersloh kentinde Kovid-19 vakalarının artması üzerine getirilen kısıtlamaların süresi...

Almanya'nın Gütersloh kentindeki bir et fabrikasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması sebebiyle 23 Haziran'da bu bölgede yeniden uygulanmaya başlanan kısıtlamalar bir hafta daha uzatıldı.

Almanya'nın Gütersloh kentindeki bir et fabrikasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması sebebiyle 23 Haziran'da bu bölgede yeniden uygulanmaya başlanan kısıtlamalar bir hafta daha uzatıldı.

Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi


Kuzey- Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, Düsseldorf kentinde yaptığı açıklamada, Tönnies et fabrikasında Kovid-19 vakalarının artmasının ardından 23 Haziran'da Gütersloh ve Warendorf kentlerinde mart ayında alınan tedbirlere dönüldüğünü anımsattı.

Laschet, bu şekilde virüsün halk arasında yayılmasının engellenmesinin amaçlandığını ifade ederek, virüsün yayılıp yayılmadığını tespit etmek için bu bölgelerde yoğun Kovid-19 testlerinin yapıldığını aktardı.


Gütersloh'da son 7 gün içinde 100 bin kişide 50'den fazla vakanın tespit edildiğini ve böylelikle pozitif çıkan testlerin kritik sayının üzerinde olduğunu ifade eden Laschet, bundan dolayı Gütersloh bölgesinde 23 Haziran'da uygulanmaya başlanan kısıtlamaların 7 Temmuz'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Laschet, Warendorf kentinde ise vakaların artmadığının tespit edildiğini ve kısıtlamaların yarın sonlandırılacağını kaydetti.


Gütersloh Kaymakamı Sven-George Adenauer da Gütersloh'ta et fabrikasıyla herhangi bir bağı olmayan 107 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.


Kuzey-Ren Vestfalya'daki Tönnies et fabrikasındaki çalışanlarda Kovid-19 vakalarının artması üzerine Gütersloh ve Warendorf kentlerinde martta alınan koruyucu tedbirlere dönülmüş ve yaşamın birçok alanında 30 Haziran'a kadar kısıtlamalar getirilmişti.


Fabrikada çalışan 7 bin kişi karantinaya alınmış, okullar tatil edilmiş, kreşler kapatılmıştı.

Ren Vestfalya, Düsselldorf, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 18:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'nın Gütersloh kentinde Kovid-19 vakalarının artması üzerine getirilen kısıtlamaların süresi... - Son Dakika

Son Dakika

23:55 Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi 23:12 Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti 22:20 Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:34 Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti 20:21 Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı 18:30 17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:13 Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı 14:47 Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı 14:13 Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı 13:39 Uzman isimden tsunami uyarısı: Karşı karşıya kalabiliriz 13:00 Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum 12:19 Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı 10:19 Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
23:54
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
23:40
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
23:27
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
23:25
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
23:18
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
23:11
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
23:05
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
22:48
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
22:35
İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
22:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 00:44:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'nın Gütersloh kentinde Kovid-19 vakalarının artması üzerine getirilen kısıtlamaların süresi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]