Almanya'nın Gütersloh kentinde vakaların artması üzerine eski önlemlere dönüldü - Son Dakika

Almanya'nın Gütersloh kentinde vakaların artması üzerine eski önlemlere dönüldü

Almanya'nın Gütersloh kentindeki bir et fabrikasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması sebebiyle bölgede yeniden mart ayında alınan tedbirlere dönüldü.

Almanya'nın Gütersloh kentindeki bir et fabrikasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması sebebiyle bölgede yeniden mart ayında alınan tedbirlere dönüldü.

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Kuzey- Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, Düsseldorf kentinde düzenlediği basın toplantısında, Gütersloh'a bağlı Rheda-Wiedenbrück kasabasındaki Tönnies et fabrikasındaki çalışanlarda vaka sayısının 1553'e yükseldiğini ve firmada çalışmayan 24 kişinin de Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Bölgedeki durumun yakından izlenmesi gerektiğini ifade eden Laschet, bundan dolayı tedbirlerin gevşetilmesinin ardından Almanya'da ilk kez bir bölgede vaka sayılarının artmasından dolayı mart ayında alınan koruyucu tedbirlere dönüleceğini bildirdi.

Laschet, bu şekilde Tönnies et fabrikasının çevresi dışında virüsün halk arasında yayılıp yayılmadığını görmek istediklerini kaydetti.


Yoğun testler yaparak bir hafta boyunca durumu takip edeceklerini vurgulayan Laschet, Gütersloh bölgesi için geçerli olmak üzere 30 Haziran'a kadar insanlar için temas kısıtlaması getirildiğini ve kamusal alanda sadece aile üyelerinin veya iki kişinin birlikte hareket edebileceğini söyledi.

Laschet, maske takma zorunluluğu bulunmayan kapalı alanlardaki tüm etkinliklerin de yasaklandığını ifade ederek, konser salonları, sinemalar, müzeler, sergi yerleri ve yüzme havuzları gibi yerlerin kapalı tutulacağını, kapalı alanda spor faaliyetlerinin de yasaklandığını kaydetti.


Açık alanda piknik ve mangal yapmanın da yasaklandığının altını çizen Laschet, barların da kapatılacağı, restoranların ise belirli şartlarda açık kalacağı bilgisini paylaştı.

Otobüs seyahatlerine izin verilmeyeceğini bildiren Laschet, karantinada bulunanlara testlere hızlı şekilde devam edileceğini ve bu testlerin yapılmasında polis ekiplerinin desteklerini alacaklarını anlattı.


Laschet, gelecek hafta tüm bakım ve huzurevlerinde yaşayanların yanı sıra Kuzey-Ren Vestfalya'daki et sektöründe çalışanlara Kovid-19 testi yapılacağını, bölgedeki halkın da gönüllü ve ücret ödemeden test yaptırma imkanına sahip olacağını dile getirdi.


Bölgeden çıkış yasağının getirilmediğini söyleyen Laschet, Gütersloh bölgesinde yaşayanlara başka bölgelere gitmeme çağrısında bulundu.

Laschet, bugün alınan bu tedbirlerin 30 Haziran'a kadar geçerli olacağını kaydetti.

Et fabrikasında geçen hafta vakaların artması üzerine 7 bin kişi karantinaya alınmış, okullar tatil edilmiş ve kreşler kapatılmıştı.

Ren Vestfalya, Düsselldorf, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'nın Gütersloh kentinde vakaların artması üzerine eski önlemlere dönüldü - Son Dakika

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