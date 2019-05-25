Almanya'nın Hagen şehrinde cami kundaklandı
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Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Hagen şehrinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Ulu Cami, bir saldırgan tarafından kundaklandı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:41 Kaynak: DHA
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Hagen şehrinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Ulu Cami, bir saldırgan tarafından kundaklandı.
Yerel saatle 10.00'da gerçekleşen olayda, saldırganın cami önündeki çöp bidonlarını ateşe verdiği belirtildi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde şüphelinin, yanında iki köpeği ile cami önüne geldiği görülüyor. Şüphelinin ayrılmasından sonra da yangın çıkıyor.
Poliş, şüpheliyi arıyor.
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