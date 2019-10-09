Son Dakika Haberleri: Almanya'nın Hale kentinde meydana gelen silahlı saldırıda en az iki kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika Dünya Almanya'nın Hale kentinde meydana gelen silahlı saldırıda en az iki kişi yaşamını yitirdi

Almanya'nın Hale kentinde meydana gelen silahlı saldırıda en az iki kişi yaşamını yitirdi

2 saat önce

Almanya'nın Hale kentinde meydana gelen silahlı saldırıda en az iki kişi yaşamını yitirdi

Almanya'nın Hale kentinde meydana gelen silahlı saldırıda en az iki kişi yaşamını yitirdi, System.String[]

Almanya'nın Hale kentinde meydana gelen silahlı saldırıda en az iki kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Alman polisi saldırıyı gerçekleştiren bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.


Alman Bild gazetesi saldırının meydana geldiği yerin bir sinagogun önü olduğunu bildirdi. Polis, olay yerine yakın bir noktada kilisenin de bulunduğunu; saldırının sinagogla bağlantılı olduğunu sööyleyemeyeceklerini belirtti.

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Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:51 
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