Almanya'nın ham çelik üretimi 2020'de yüzde 10 düştü - Son Dakika

Almanya'nın ham çelik üretimi, 2020'de bir önceki yıla göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüzde 10 azalarak 35,7 milyon tona geriledi.

Alman Çelik Birliği, Almanya'nın geçen yılki ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin ham çelik üretimi, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 10 gerileyerek 35,7 milyon ton oldu.

Ülkede ham çelik üretimi üç yıldır art arda düşerken, geçen yılki 35,7 milyon tonluk üretim 2009 finansal krizinden bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

2009'da söz konusu üretim 32,7 milyon ton olarak gerçekleşmişti.

Kovid-19'un neden olduğu sağlık ve ekonomik kriz nedeniyle, ArcelorMittal, Thyssenkrupp ve Salzgitter gibi çelik sektörünün büyük şirketlerinin de otomotiv endüstrisindeki talep düşüşünden ciddi şekilde etkilendiği belirtiliyor.

Geçen yıl krizde azalan talepten dolayı ülkede çelik üreticileri kısa süreli çalışma programı uygulamıştı.