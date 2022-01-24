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Almanya'nın ham çelik üretimi 2021'de yüzde 12 arttı - Son Dakika

Almanya'nın ham çelik üretimi 2021'de yüzde 12 arttı

24.01.2022 13:44
Almanya'nın ham çelik üretimi 2021'de yüzde 12 arttı

Almanya'nın ham çelik üretimi, 2017'den beri ilk kez geçen yıl artış gösterdi.

Almanya'nın ham çelik üretimi, 2017'den beri ilk kez geçen yıl artış gösterdi.

Alman Çelik Birliği (Die Wirtschaftsvereinigung Stahl) verilerine göre, ülkenin ham çelik üretimi, 2021'de önceki yıla kıyasla makine mühendisliği ve inşaat sektörlerinde yüzde 12 artarak 40,1 milyon ton oldu.

Geçen yıl üretim artmasına karşın 43,3 milyon ton ham çeliğin üretildiği 2017 seviyesinin yüzde 7 altında kaldı.

2021 öncesi ülkede ham çelik üretimi 3 yıl art arda düşüş kaydetmişti. 2020'deki 35,7 milyon tonluk üretim, 2009 finansal krizinden beri en düşük seviye olarak kayıtlara geçmişti. 2009'da üretim 32,7 milyon ton olarak gerçekleşmişti.

Kovid-19'un neden olduğu sağlık ve ekonomik kriz nedeniyle ArcelorMittal, Thyssenkrupp ve Salzgitter gibi çelik sektörünün büyük oyuncuları, otomotiv endüstrisindeki talep düşüşünden ciddi şekilde etkilenirken, 2020'de azalan talepten dolayı Almanya'da çelik üreticileri kısa süreli çalışma programı uygulamıştı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Almanya'nın ham çelik üretimi 2021'de yüzde 12 arttı - Son Dakika
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