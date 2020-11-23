Almanya'nın ham çelik üretimi ekimde 8 aydan beri ilk defa artış gösterdi - Son Dakika

Almanya'nın ham çelik üretimi, ekimde Şubat 2020'den beri yıllık ilk defa artış göstererek 3 milyon 417 tona yükseldi.

Alman Çelik Birliği, kasım ayı Almanya ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin ham çelik üretimi, ekim ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 3 milyon 417 bin ton oldu. Böylece, ülkede çelik üretimi ekim ayında Şubat 2020'den beri yıllık ilk defa yükseliş göstermiş oldu.

Bu yılın ocak-ekim döneminde ise Almanya'nın ham çelik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 14 azalarak 29 milyon 144 bin tona geriledi.