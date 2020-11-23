Almanya'nın ham çelik üretimi ekimde 8 aydan beri ilk defa artış gösterdi - Son Dakika

Almanya'nın ham çelik üretimi ekimde 8 aydan beri ilk defa artış gösterdi

23.11.2020 14:19
Almanya'nın ham çelik üretimi ekimde 8 aydan beri ilk defa artış gösterdi, System.String[]

Almanya'nın ham çelik üretimi, ekimde Şubat 2020'den beri yıllık ilk defa artış göstererek 3 milyon 417 tona yükseldi.

Almanya'nın ham çelik üretimi, ekimde Şubat 2020'den beri yıllık ilk defa artış göstererek 3 milyon 417 tona yükseldi.

Alman Çelik Birliği, kasım ayı Almanya ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin ham çelik üretimi, ekim ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 3 milyon 417 bin ton oldu. Böylece, ülkede çelik üretimi ekim ayında Şubat 2020'den beri yıllık ilk defa yükseliş göstermiş oldu.

Bu yılın ocak-ekim döneminde ise Almanya'nın ham çelik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 14 azalarak 29 milyon 144 bin tona geriledi.

Almanya, Kasım, Alman, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'nın ham çelik üretimi ekimde 8 aydan beri ilk defa artış gösterdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü anketçiden bomba iddia: Bahçeli, Berat Albayrak'ı çok seviyordu Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Borsa günün ilk yarısında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Son Dakika! Devletin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan gazeteci Mehmet Baransu'ya 17 yıl 1 ay hapis cezası Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren cani damat: Eşimi ve çocuğumu göstermedikleri için yaptım "Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı Satın aldığı otomobilin iki araçla birleştirildiğini ekspertiz raporu ile öğrenince soluğu mahkemede aldı
Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacak Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacak         
14:16
Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı         
13:56
Sergen Yalçın'dan kaleci transferi talebine isyan: Gençleri oynatın deyip transfer istiyorsunuz, nasıl olacak? Sergen Yalçın'dan kaleci transferi talebine isyan: Gençleri oynatın deyip transfer istiyorsunuz, nasıl olacak?         
13:46
Son dakika! Libya'ya yardım götüren Doğu Akdeniz'deki Türk gemisinde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arama yapıldı Son dakika! Libya'ya yardım götüren Doğu Akdeniz'deki Türk gemisinde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arama yapıldı         
13:27
Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti         
12:53
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı         
12:12
Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü         
11:41
Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın "Artış kontrol altında" dediği İstanbul'da bir mahalledeki vaka sayısı 2 bin 200         
11:33
Arkalarından gelip küçük kızı istismar etti! Avcılar'da Ukraynalı aileye taciz şoku kamerada Arkalarından gelip küçük kızı istismar etti! Avcılar'da Ukraynalı aileye taciz şoku kamerada         
11:06
Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor         
10:57
İçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin! İçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin!         
10:42
Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı         
10:35
İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz         
10:15
Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı         
08:58
6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı         
08:43
Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı         
08:11
Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor         
15:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 14:30:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'nın ham çelik üretimi ekimde 8 aydan beri ilk defa artış gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei