Son Dakika › Güncel › Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 11'e çıktı - Son Dakika
Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 11'e çıktı
7 saat önce
Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 11'e çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:02 Kaynak: AA
Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 11'e çıktı
Son Dakika Almanya'daki saldırgan, saldırıdan önce duvara kendi web sitesinin adını yazmış Sabiha Gökçen'de kırıma uğrayan Pegasus uçağının kara kutusu çözüldü: Kulenin de hatası var Almanya Başbakanı Merkel: Saldırının perde arkasını netleştirmek için her şey yapılıyor Almanya'daki ırkçı saldırıyla ilgili Türk iş insanı: Polis saldırıyı önceden biliyordu