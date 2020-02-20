Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 11'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 11'e çıktı - Son Dakika

Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 11'e çıktı

7 saat önce

Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 11'e çıktı.

Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 11'e çıktı, System.String[]

Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 11'e çıktı

Almanya, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:02 Kaynak: AA
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