Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti
49 dakika önce
Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye silahlı saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:56 Kaynak: İHA
Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti - BERLİN
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