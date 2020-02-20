Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti

49 dakika önce

Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye silahlı saldırı düzenlendi.

Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti - BERLİN

Almanya, Hanau, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:56 Kaynak: İHA
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