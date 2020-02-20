Almanya'nın Hanau kentinde silahlı saldırı: 8 ölü - Son Dakika

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Almanya'nın Hanau kentinde silahlı saldırı: 8 ölü
1 saat önce
Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentindeki bir nargile kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:42 Kaynak: AA
Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentindeki bir nargile kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Alman basınında yer alan haberlerde, saldırganların 2 kişi olduğu ve olayda 8 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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