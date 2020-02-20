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Almanya'nın Hanau kentinde silahlı saldırı: 8 ölü
18 dakika önce
Almanya'nın Hanau kentindeki bir nargile kafeye silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Almanya'nın Hanau kentindeki bir nargile kafeye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken Alman polisinden detaylı bir açıklama henüz yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:01
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