Almanya'nın Hanau kentinde silahlı saldırı: 8 ölü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Almanya'nın Hanau kentinde silahlı saldırı: 8 ölü - Son Dakika Ekonomi

Almanya'nın Hanau kentinde silahlı saldırı: 8 ölü

18 dakika önce

Almanya'nın Hanau kentindeki bir nargile kafeye silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Almanya'nın Hanau kentinde silahlı saldırı: 8 ölü, System.String[]

Almanya'nın Hanau kentindeki bir nargile kafeye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken Alman polisinden detaylı bir açıklama henüz yapılmadı.

Almanya, Hanau, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:01 
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