Almanya'nın Hanau kentinde Türklere ait iki nargile kafeye gerçekleştirilen saldırının failinin... - Son Dakika

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Almanya'nın Hanau kentinde Türklere ait iki nargile kafeye gerçekleştirilen saldırının failinin...
6 saat önce
Almanya'nın Hanau kentinde Türklere ait iki nargile kafeye gerçekleştirilen saldırının failinin evinde aşırı ırkçı bulguların ele geçirildiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:03 Kaynak: İHA
Almanya'nın Hanau kentinde Türklere ait iki nargile kafeye gerçekleştirilen saldırının failinin evinde aşırı ırkçı bulguların ele geçirildiği açıklandı. - BERLİN
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