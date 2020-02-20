Almanya'nın Hanau kentinde Türklere ait iki nargile kafeye gerçekleştirilen saldırının failinin... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Almanya'nın Hanau kentinde Türklere ait iki nargile kafeye gerçekleştirilen saldırının failinin... - Son Dakika

Almanya'nın Hanau kentinde Türklere ait iki nargile kafeye gerçekleştirilen saldırının failinin...

6 saat önce

Almanya'nın Hanau kentinde Türklere ait iki nargile kafeye gerçekleştirilen saldırının failinin evinde aşırı ırkçı bulguların ele geçirildiği açıklandı.

Almanya'nın Hanau kentinde Türklere ait iki nargile kafeye gerçekleştirilen saldırının failinin..., System.String[]

Almanya'nın Hanau kentinde Türklere ait iki nargile kafeye gerçekleştirilen saldırının failinin evinde aşırı ırkçı bulguların ele geçirildiği açıklandı. - BERLİN

Almanya, Hanau, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Almanya'daki saldırgan, saldırıdan önce duvara kendi web sitesinin adını yazmış
Sabiha Gökçen'de kırıma uğrayan Pegasus uçağının kara kutusu çözüldü: Kulenin de hatası var Almanya Başbakanı Merkel: Saldırının perde arkasını netleştirmek için her şey yapılıyor Almanya'daki ırkçı saldırıyla ilgili Türk iş insanı: Polis saldırıyı önceden biliyordu

Son Dakika Haberleri
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez
15:47 Antalya'da dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir, Diyarbakır'da defnedildi
14:36 Sanatçı Edis'i sevindiren karar
14:28 CHP'li Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Hekimoğlu dizisindeki yatak sahnesine TBMM'de tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 16:10:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'nın Hanau kentinde Türklere ait iki nargile kafeye gerçekleştirilen saldırının failinin... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]