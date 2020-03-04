Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırının kurbanları anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırının kurbanları anıldı - Son Dakika

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırının kurbanları anıldı

6 saat önce

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Şansölye Angela Merkel, ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenine katıldı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile Şansölye Angela Merkel, ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenine katıldı.

Törene Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı de katıldı.

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırının kurbanları anıldı

Frank Walter Steinmeier, Angela Merkel, Cumhurbaşkanı, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:12 Kaynak: AA
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