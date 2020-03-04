Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırının kurbanları anıldı - Son Dakika

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Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırının kurbanları anıldı
6 saat önce
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Şansölye Angela Merkel, ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenine katıldı. Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:12 Kaynak: AA
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