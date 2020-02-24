Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısı - Saldırıda ölenler anılıyor - Son Dakika

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşları Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz ve Fatih Saraçoğlu'nun cenaze namazları kent merkezindeki Marktplatz meydanında kılınacak. Saldırının olduğu kafenin önüne gelenler, yanan mum ve çiçekler bıraktı.