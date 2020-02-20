Son Dakika › Güncel › Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırı - Naaşların çıkarılması - Son Dakika
Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırı - Naaşların çıkarılması
7 saat önce
Almanya'nın Hanau kentinde bugün iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:47 Kaynak: AA
Almanya'nın Hanau kentinde bugün iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. 2 kişinin naaşı olay yerinden polisler tarafından çıkarıldı.
Son Dakika Esed'in kirli Türkiye planı deşifre oldu! Halep'e saldırı düzenleyip Türkiye'yi suçlayacak Almanya'daki ırkçı saldırganın, katliamdan 6 gün önce keşif yaptığı ortaya çıktı Son Dakika: Merkel ve Macron'dan Putin'e İdlib çağrısı: Çatışmalar derhal son bulmalı Halep Havalimanı'ndaki uçuşları yeniden başlatan Esed'e ABD'den tepki: Utanmazlık