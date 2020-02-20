Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırı - Olay yeri (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırı - Olay yeri (2) - Son Dakika

Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırı - Olay yeri (2)

6 saat önce

Almanya'nın Hanau kentinde bugün iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'nın Hanau kentinde bugün iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler için bölgeye çiçek bırakıldı.

Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırı - Olay yeri (2)

Almanya, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esed'in kirli Türkiye planı deşifre oldu! Halep'e saldırı düzenleyip Türkiye'yi suçlayacak
Almanya'daki ırkçı saldırganın, katliamdan 6 gün önce keşif yaptığı ortaya çıktı Son Dakika: Merkel ve Macron'dan Putin'e İdlib çağrısı: Çatışmalar derhal son bulmalı Halep Havalimanı'ndaki uçuşları yeniden başlatan Esed'e ABD'den tepki: Utanmazlık

Son Dakika Haberleri
00:47 Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 01:18:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırı - Olay yeri (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]