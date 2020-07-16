Almanya'nın Hannover kentindeki 15 Temmuz anma programına katılan gençlere PKK yanlıları saldırdı. - Son Dakika

Almanya'nın Hannover kentindeki 15 Temmuz anma programına katılan gençlere PKK yanlıları saldırdı.

Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğinden dönen iki genç, bölücü terör örgütü PKK sempatizanları tarafından saldırıya uğradı.

Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğinden dönen iki genç, bölücü terör örgütü PKK sempatizanları tarafından saldırıya uğradı.

Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Van Gölü'ndeki tekne faciasında 1 cansız bedene daha ulaşıldı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı

Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğinden dönen iki genç bölücü terör örgütü PKK sempatizanları tarafından saldırıya uğradı.

Saldırıya uğrayan gençlerden Emre T. Demirören Haber Ajansı'na  yaşadıklarını anlattı.

PKK YANLILARI BİZE KÜFREDİP SALDIRDI

Emre T, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği için Hannover kentinin merkezindeki etkinliğe katıldıklarını ifade ederek,"Arkadaşım Hamza Oğuz ile birlikte programın yapıldığı Christuskirche Kilisesi'nden çıkıp yolun karşısına geçmiştik. 5-6 kişilik PKK yanlıları önce bize küfretti. Daha sonra benim arkadaşıma saldırdı.  Ben araya girince bu kez de bana saldırdılar. Kaçmaya çalıştık. Sonra polis araya girdi biz hafif yaralandık."

"15 TEMMUZ ETKİNLİĞİNİ HAZMEDEMEDİLER"

DHA'ya konuşan saldırıya uğrayan Hamza Oğuz'un babası Avrupa Türk Demokratlar (UID) Hannover Bölge Başkanı İlhami Oğuz ise olaya ilişkin olarak, " Bugün Niedersachsen Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UID) eyaleti bölge teşkilatı olarak 15 Temmuz programını organize ettik. Programımız çok güzel geçti, ancak program sonunda PKK'lıların saldırısına uğradık. Hazmedemediler. Oğlum Hamza ve arkadaşı Emre saldırıya uğradı, darp edildi. Şu an hastanede çocuklarımız tedavi ediliyor."

"ELİMİZDEN TÜRK BAYRAĞINI ALMAK İSTEDİLER"

Hastane çıkışı konuşan Hamza Oğuz,  PKK yanlılarının ellerindeki bayrağı almak istediklerini ifade ederek, "7 kişi bize saldırdı arkadaşımla hafif yaralarla ellerinden kurtulduk. Darp ettiler bizi. Bizde vatan millet aşkı var iki üç çapulcu böyle anlamlı bir günde bu etkinliği yapmayacağımızı düşünmesinler. Bu tip programları yapmaya devam edeceğiz. Alman polisinden konuya ilişkin soruşturma başlatmasını istiyoruz" dedi.

Hannover, Almanya, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Almanya'nın Hannover kentindeki 15 Temmuz anma programına katılan gençlere PKK yanlıları saldırdı. - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:45 Van Gölü'ndeki tekne faciasında 1 cansız bedene daha ulaşıldı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:37 Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı 13:53 Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek 13:47 AB'nin "güvenli ülkeler" listesinde Türkiye'ye yine yer verilmedi 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:33 Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Van Gölü'ndeki tekne faciasında 1 cansız bedene daha ulaşıldı
16:45
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
15:42
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
15:41
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
15:21
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş
14:37
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
14:33
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
13:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 17:42:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'nın Hannover kentindeki 15 Temmuz anma programına katılan gençlere PKK yanlıları saldırdı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]