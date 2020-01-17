'Almanya'nın her yıl 500 bin nitelikli göçmene ihtiyacı var'

Dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden birine sahip olan Almanya aynı zamanda nüfusu en hızlı yaşlanan ülkelerin başında geliyor. Yaşlanan nüfusu nedeniyle Almanya'nın her yıl yüz binlerce nitelikli göçmene ihtiyacı var.



Bu kapsamda ülkeye beyin göçünü artırmak isteyen Berlin hükümeti, bu yılın mart ayında yürürlüğe girecek ve vize alımını kolaylaştıran bir dizi düzenlemeyi kabul etmişti.