'Almanya'nın her yıl 500 bin nitelikli göçmene ihtiyacı var' - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'Almanya'nın her yıl 500 bin nitelikli göçmene ihtiyacı var' - Son Dakika Dünya

'Almanya'nın her yıl 500 bin nitelikli göçmene ihtiyacı var'

6 saat önce

'Almanya'nın her yıl 500 bin nitelikli göçmene ihtiyacı var'

'Almanya'nın her yıl 500 bin nitelikli göçmene ihtiyacı var', System.String[]

Dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden birine sahip olan Almanya aynı zamanda nüfusu en hızlı yaşlanan ülkelerin başında geliyor. Yaşlanan nüfusu nedeniyle Almanya'nın her yıl yüz binlerce nitelikli göçmene ihtiyacı var.


Bu kapsamda ülkeye beyin göçünü artırmak isteyen Berlin hükümeti, bu yılın mart ayında yürürlüğe girecek ve vize alımını kolaylaştıran bir dizi düzenlemeyi kabul etmişti.

Euronews.com'da Görüntüle

Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:58 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bekaretini satılığa çıkaran genç kıza, 1 milyon 200 bin euroluk teklifle bir iş insanı talip oldu
ABD'nin 11 askerinin İran saldırısında beyin sarsıntısı geçirdiği ortaya çıktı Moskova'daki ateşkes masasından kaçan darbeci Hafter Atina'ya gitti Galatasaray'da Saracchi ve Onyekuru'nun lisansı çıkartıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 16:32:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Almanya'nın her yıl 500 bin nitelikli göçmene ihtiyacı var' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]