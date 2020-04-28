Almanya'nın Hessen eyaleti DİTİB ile işbirliğini sonlandırdı

Almanya'nın Hessen eyaleti din eğitimi konusunda Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile işbirliğini sonlandırdığını duyurdu. Yerel yönetim, DİTİB'in Ankara'dan bağımsızlığı konusundaki şüphelerin giderilemediği gerekçesiyle söz konusu kararın alındığını açıkladı.



Hessen Eyaleti Kültür Bakanı Alexander Lorz, salı günü Alman medyasına yaptığı açıklamada DİTİP ile olan işbirliğinin bu yılki eğitim yılı sonunda sonlandırılacağını söyledi. Alman Bakan, daha önce gündeme gelen Ahmediye derneği ile olan işbirliğinin ise devam edeceğini dile getirdi.