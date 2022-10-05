Almanya'da bir caminin duvarına Müslüman karşıtı sloganlar yazıldı - Son Dakika
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Almanya'da bir caminin duvarına Müslüman karşıtı sloganlar yazıldı

05.10.2022 11:48
Almanya'da bir caminin duvarına Müslüman karşıtı sloganlar yazıldı

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Offenbach kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı bir caminin duvarına, Müslüman karşıtı (İslamofobik) slogan ve hakaretler yazıldığı bildirildi.

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Offenbach kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı bir caminin duvarına, Müslüman karşıtı (İslamofobik) slogan ve hakaretler yazıldığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, cumartesi sabaha karşı yapılan Müslüman karşıtı saldırının faillerinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İslam ve Hz. Muhammed ile ilgili hakaretlerin yer aldığı yazıları yazanların yakalanması için görgü tanıklarının polise bilgi vermesi istendi.

Almanya'da, geçen yıl Müslümanlara ve camilere yönelik 662 suç işlendiği bildirildi.

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Kaynak: AA

Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da bir caminin duvarına Müslüman karşıtı sloganlar yazıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da bir caminin duvarına Müslüman karşıtı sloganlar yazıldı - Son Dakika
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