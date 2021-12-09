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Almanya'nın ihracatı ekimde 15 ayın en yükseğine çıktı - Son Dakika

Almanya'nın ihracatı ekimde 15 ayın en yükseğine çıktı

09.12.2021 13:59
Almanya'nın ihracatı ekimde 15 ayın en yükseğine çıktı

Almanya'da ihracat, üretim için malzeme kıtlığı ve tedarik zincirlerinde kesintiye rağmen ekimde, yüzde 4,1 büyüyerek Temmuz 2020'den beri en yüksek artışını gösterdi.

Almanya'da ihracat, üretim için malzeme kıtlığı ve tedarik zincirlerinde kesintiye rağmen ekimde, yüzde 4,1 büyüyerek Temmuz 2020'den beri en yüksek artışını gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 4,1 artarak 117 milyar avro oldu.

İhracatta ekim ayındaki artış, Temmuz 2020'den beri en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. Piyasalarda ihracata ilişkin beklenti yüzde 0,9 artması yönündeydi.

Destatis, Almanya'nın ihracatının ekimde Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden önce, Şubat 2020'deki seviyesinin yüzde 3,8 üstünde olduğunu belirtti.

Cari işlemler fazlası ekimde 15,4 milyar avro

Ekimde ithalat aylık yüzde 5 artarak 104,5 milyar avroya yükseldi. Böylece Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası 12,5 milyar avro oldu.

Ekim 2020'ye göre ihracat yüzde 8, ithalat da yüzde 17,3 arttı.

Almanya'da ekim ayı ihracatının 66,7 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 57,6 milyar avroluk bölümü de AB'den geldi.

Kasım 2020'ye göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 11,6 ve bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 14,6 arttı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) verilerine göre, ülkenin cari işlemler fazlası Ekim 2021'de 15,4 milyar avro olarak gerçekleşti. Cari fazla, Ekim 2020'de 24,4 milyar avro olmuştu.

Çin'e ihracat yüzde 8,5 arttı

Almanya'nın ocak-ekim dönemi ihracatı 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 13,9 artarak 1 trilyon milyar avroya, ithalatı da yüzde 15,7 artışla 977,4 milyar avroya yükseldi.

Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı Ekim 2020'nin aynı ayına kıyasla yüzde 8,5 artarak 9,4 milyar avroya yükseldi. Çin'den ithalat ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 artarak 13,3 milyar avroya ulaştı

Söz konusu dönemde Almanya'nın diğer önemli ticaret ortağı ABD'ye ihracat yüzde 11,4 artarak 11 milyar avroya ve ithalat da yüzde 4 yükselerek 6 milyar avroya ulaştı.

İngiltere'ye ihracatın yüzde 11,5 düşerek 5,7 milyar avroya gerilemesi dikkati çekti.

Ekimde Almanya'nın Türkiye'ye ihracatı ise yüzde 31,8 azalarak 1 milyar 650 milyon avroya gerilerken, ülkenin Türkiye'den ithalatı yüzde 13,4 artarak 1 milyar 668 milyon avroya yükseldi.

Ekimde ithalattaki yüksek artış sıkıntılı malzeme kıtlığında belirli bir gevşemeye işaret ediyor

VP Bank Başekonomisti Thomas Gitzel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ekimde "iyi haberin Almanya'ya yeniden önemli ölçüde daha fazla mal geliyor" olması olduğunu belirterek, "Bu, sıkıntılı malzeme kıtlığında belirli bir gevşemeye işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Bankhaus Lampe Başekonomisti Alexander Krüger de Alman otomotiv sektöründeki telafi etkilerinin ekimde ihracat artışına önemli ölçüde katkıda bulunmuş olmasının muhtemel olduğunu belirterek, "Ancak lojistik sıkıntısı ve Kovid-19 salgını, ihracat sektörünü her an aksatabilir. Bu nedenle yüksek artışlar şu an için pek olası değil." değerlendirmesinde bulundu.

UBS GWM Başekonomisti Paul Donovan ise ekimde Almanya ticaret verilerinin beklenenden daha güçlü ithalat ve ihracat yapıldığını gösterdiğini belirterek, "Küresel ticaret bu yıl olağanüstü ve geçici talep artışını karşılamak için ivme kazandı. İlginç olan soru, talep ılımlı hale geldiğinde ne olacağıdır." ifadesini kullandı.

Almanya'nın ihracatı, geçen yıl Kovid-19 krizi nedeniyle yüzde 9'dan fazla düşüş kaydetmişti.

Öte yandan, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Almanya'nın ihracatının bu yıl yüzde 7,5 ve 2022'de yüzde 7 artmasını bekliyor.

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, İhracat, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'nın ihracatı ekimde 15 ayın en yükseğine çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'nın ihracatı ekimde 15 ayın en yükseğine çıktı - Son Dakika
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