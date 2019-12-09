Almanya'nın ihracatı ekimde yüzde 1,2 arttı

Ticari ihtilaflar, zayıf kalan küresel ekonomik büyüme ve Brexit belirsizliğinden olumsuz etkilenen Almanya'nın ihracatı, eylüldeki yükselişini sürdürerek ekimde beklentilerin epey üzerinde arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3'lük düşüş beklentisine karşın yüzde 1,2 artarak 113 milyar avro oldu. İthalat ise yüzdesel olarak değişmedi.

Geçen yılın ekim ayına göre ihracat yüzde 1,9 artarken, ithalat yüzde 0,6 düştü.

İhracat, eylülde de bir önceki aya göre yüzde 0,4'lük artış beklentisine karşın yüzde 1,5 yükselerek 111,6 milyar avro olmuştu. Böylece ticari ihtilaflar, zayıf kalan küresel ekonomik büyüme ve Brexit belirsizliğinden olumsuz etkilenen Almanya'nın ihracatı, beklenmedik bir şekilde 2 aydır üst üste artış kaydetti.

Almanya'da mevsimsellik ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat ekimde 113 milyar avro, ithalat 92,4 milyar avro oldu. Dış ticaret fazlası ise 19,2 milyar avro olarak gerçekleşti.

Arındırılmamış rakamlara göre, ekimde 119,5 milyar avroluk ihracat, 98 milyar avroluk ithalat yapıldı. Böylece Almanya, arındırılmamış rakamlarla, ekimde yaklaşık 20,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi. Dış ticaret fazlası, Ekim 2018'de 18,7 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya'nın ekim ihracatının 70 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 55,2 milyar avroluk bölümü de AB'den geldi.

Ekimde geçen yılın aynı dönemine göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 0,1 artarken, bu ülkelerden yapılan ithalat ise yüzde 0,2 düştü.

- 10 ayda 190,1 milyar avro ticaret fazlası

Verilere göre, Almanya'nın bu yılın 10 aylık ihracatı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 1 trilyon 116,4 milyar avroya, ithalatı da yaklaşık yüzde 1,7 yükselişle yaklaşık 926,3 milyar avroya ulaştı. Böylece ülkenin ticaret fazlası, ocak-ekim döneminde 190,1 milyar avro oldu.

Öte yandan, Almanya'nın ekim ayında cari işlemler fazlası 2018'in aynı dönemine göre 2,8 milyar avro artarak 21,5 milyar avro olarak gerçekleşti. Cari fazla, geçen yılın ekim ayında 18,7 milyar avro olmuştu.

- "Alman ekonomisi daralmadan kaçınabilir"

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Hayal kırıklığına uğratan sanayi ve tüketim verilerinden sonra ekim ayı ihracat verilerinin Alman ekonomisinin son çeyrekte daralmadan kaçınabileceğine dair umutları canlı tuttu. Alman ekonomisi, daralma, durgunluk ve zayıf büyüme arasında inişli çıkışlı bir yolda kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Ülkede ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu, küresel ekonominin zayıf seyretmesinin ihracatı etkilemesi, ticaret ihtilafları ve Brexit'ten dolayı bu yıl büyümenin yüzde 0,5'te kalmasını bekliyor. Almanya ekonomisinde bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 büyüme, ikinci çeyreğinde ise yüzde 0,2 daralma yaşandı.

Destatis verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 arttı.