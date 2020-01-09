Almanya'nın ihracatı kasımda azaldı - Son Dakika
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Almanya'nın ihracatı kasımda azaldı

6 saat önce

Almanya'nın ihracatı, geçen yıl eylül ve ekimdeki yükselişinin ardından kasımda beklentilerin epey üzerinde düştü.

Almanya'nın ihracatı kasımda azaldı, System.String[]

Almanya'nın ihracatı, geçen yıl eylül ve ekimdeki yükselişinin ardından kasımda beklentilerin epey üzerinde düştü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, geçen yılın kasım ayında ekime kıyasla yüzde 0,5'lik düşüş beklentisine karşın yüzde 2,3 azalarak yaklaşık 110,6 milyar avro oldu. İthalat ise yüzde 0,5 azalarak 92,4 milyar avroya geriledi.

Kasım 2018'e göre de ihracat yüzde 2,9 ve ithalat yüzde 1,6 düştü.

Ticari ihtilaflar, zayıf kalan küresel ekonomik büyüme ve Brexit belirsizliğinden olumsuz etkilenen Almanya'nın ihracatı, geçen yıl eylül ve ekimdeki yükselişinin ardından beklenmedik şekilde düştü.

Dış ticaret fazlası ise 20,2 milyar avrodan 18,3 milyar avroya geriledi.

Almanya'nın Kasım 2019 ihracatının 66,5 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 53,9 milyar avroluk bölümü de AB'den geldi.

Kasım 2019'da 2018'in aynı dönemine göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 2,4, bu ülkelerden yapılan ithalat da yüzde 1,4 düştü.

- 11 ayda 208,2 milyar avro ticaret fazlası

Almanya'nın 2019'da 11 aylık ihracatı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,7 artarak 1 trilyon 229,6 milyar avroya, ithalatı da yaklaşık yüzde 1,4 yükselişle yaklaşık 1 trilyon 21,4 milyar avroya ulaştı. Ülkenin ticaret fazlası, 11 aylık dönemde 208,2 milyar avro oldu.

Bu arada, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) verilerine göre, ülkenin Kasım 2019'da cari işlemler fazlası 2018'in aynı dönemine göre 1,3 milyar avro artarak 24,9 milyar avro olarak gerçekleşti. Cari fazla, Kasım 2018'de 23,6 milyar avro olmuştu.

Bu yıl ihracatın düşmesi bekleniyor

Almanya'da ekonomi 2018'de yüzde 1,4 büyüdü. Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu, küresel ekonominin zayıf seyretmesinin ihracatı etkilemesi, ticaret ihtilafları ve Brexit'ten dolayı büyümenin 2019'da yüzde 0,5'te kalmasını bekliyor.

Ülkede geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 büyüme, ikinci çeyrekte ise yüzde 0,2 daralma yaşandı. Destatis verilerine göre, ülkede ekonomi, geçen yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüdü. Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), 2019'un dördüncü çeyreğinde Almanya için yüzde 0,2 büyüme öngörmüştü.

Öte yandan, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği, küresel belirsizliklerden dolayı Almanya'nın ihracatının bu yıl düşmesini bekliyor.

Avrupa Birliği, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:16 Kaynak: AA
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