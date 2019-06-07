Son Dakika Haberleri: Almanya'nın ihracatı nisanda düştü
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Almanya'nın ihracatı nisanda düştü

1 saat önce

BERLİN (AA) – Almanya'da mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,7, ithalat da yüzde 1,3 düştü.

Almanya'nın ihracatı nisanda düştü, System.String[]
BERLİN (AA) – Almanya'da mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,7, ithalat da yüzde 1,3 düştü.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,7, ithalat da yüzde 1,3 geriledi.
Geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,5 düşerken, ithalat ise yüzde 2,1 arttı.
Analistler nisanda ihracatın yüzde 0,9 düşeceği tahmininde bulunmuştu.
Ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat bu yılın nisan ayında 108,7 milyar avro, ithalat 91,7 milyar avro oldu. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası 17 milyar avro olarak gerçekleşti.
Arındırılmamış rakamlara göre ele alındığında, nisanda 109,7 milyar avroluk ihracat, 91,7 milyar avroluk da ithalat yapıldı. Böylece Almanya, nisanda arındırılmamış rakamlarla 17,9 milyar avro dış ticaret fazlası verdi. Dış ticaret fazlası geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 azaldı. Nisan 2018'de dış ticaret fazlası 20,4 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.
Almanya'nın nisanda yaptığı ihracatın 63,8 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine olurken, ithalatın 53,1 milyar avroluk kısmı AB'den geldi. Geçen yılın aynı ayına göre AB ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 3,5 azalış yaşanırken, bu ülkelerden yapılan ithalatta yüzde 1,9 artış oldu.
AB dışında kalan ülkelere de 45,8 milyar avroluk ihracat, 38,6 milyar avroluk da ithalat gerçekleştirildi. Ülkenin bu kategorideki ihracatı 2018'nin nisan ayına kıyasla yüzde 4, ithalatı yüzde 2,4 artış kaydetti.
- 5 ayda 73 milyar avro ticaret fazlası
Ülkenin bu yılın ocak-nisan dönemindeki toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artarak 445,8 milyar avroya yükselirken, ithalatı da yüzde 4,2 artarak yaklaşık 373 milyar avroya ulaştı.
Böylece ülkenin ticaret fazlası bu yılın ilk beş ayında 73 milyar avro oldu.
- Cari işlemler fazlası 22,6 milyar avro
Öte yandan, Almanya'nın nisanda cari işlemler fazlası 2018'in aynı ayına göre 100 milyon avro azalarak 22,6 milyar avro olarak gerçekleşti.
Geçen yılın nisan ayında cari fazla 22,7 milyar avroda kalmıştı.
Küresel ticaret ihtilafları ve Brexit ihracata dayalı Almanya ekonomisini etkilemeye devam ediyor. Geçen yıl ekonomi yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu bu yıl büyümenin yüzde 0,5'te kalmasını bekliyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:11 Kaynak: AA
İhracat, Almanya, Güncel
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