Almanya'nın ihracatı temmuzda arttı
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Almanya'da mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 düşüş beklentisine karşın, yüzde 0,7 artarak 111,2 milyar avro oldu.
Almanya'da mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 düşüş beklentisine karşın, yüzde 0,7 artarak 111,2 milyar avro oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:25
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