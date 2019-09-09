Son Dakika Haberleri: Almanya'nın ihracatı temmuzda arttı
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Almanya'nın ihracatı temmuzda arttı

35 dakika önce

Almanya'da mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 düşüş beklentisine karşın, yüzde 0,7 artarak 111,2 milyar avro oldu.

Almanya'nın ihracatı temmuzda arttı, System.String[]

Almanya'da mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 düşüş beklentisine karşın, yüzde 0,7 artarak 111,2 milyar avro oldu.

İhracat, Almanya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:25 
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