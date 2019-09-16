"Almanya'nın iklim paketi yıllık 4-5 milyar euroya mal olacak"
2 saat önce
Almanya Sosyal Demokrat Partisi Federal Meclis Üyesi Johannes Kahrs, "İklim koruma paketi Alman hükümetine başlangıçta her yıl 4-5 milyar euroya mal olacak.
Almanya Sosyal Demokrat Partisi Federal Meclis Üyesi Johannes Kahrs, "İklim koruma paketi Alman hükümetine başlangıçta her yıl 4-5 milyar euroya mal olacak." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:00
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