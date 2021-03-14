Almanya'nın ilk seçimlerinde sandıklardan koalisyon çıktı - Son Dakika

Almanya'nın ilk seçimlerinde sandıklardan koalisyon çıktı

14.03.2021 21:31
Almanya'nın ilk seçimlerinde sandıklardan koalisyon çıktı, System.String[]

Almanya'da yılın ilk seçimleri Baden-Württemberg ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde yapıldı.

Almanya'da yılın ilk seçimleri Baden-Württemberg ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde yapıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) oy kaybı yaşarken, sandıktan koalisyon çıktı.

Almanya'da "Süper Seçim Yılı" ilan edilen bu yılın ilk seçimleri Baden-Württemberg ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde yapıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) oy kaybı yaşarken, sandıktan koalisyon çıktı. Baden-Württemberg'deki Eyalet Parlamentosu seçimlerinde Yeşiller, Rheinland Pfalz'da da Sosyal Demokrat Parti (SPD) eyaletlerdeki oy oranlarını korurken, resmi olmayan sonuçlara göre hiçbir parti tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu elde edemedi. Eyalette 7.7 milyon seçmen bulunurken, seçimlere katılım oranı yüzde 62.5 oldu. Seçimlere 21 parti katıldı.

Yeşillerin ilk kez iktidara geldikleri Baden-Württemberg eyaletinde yapılan seçimlerde, Yeşiller 2016 seçimlerinde yüzde 30,3 olan oy oranını yüzde 30,7 çıkararak, eyaletin en fazla oy alan partisi oldu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) 2016 yılında aldığı yüzde 27 oy oranı ise yüzde 23,3'e geriledi.

Irkçı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) 2016 yılındaki oy oranı olan 7,9 oranındaki oy potansiyelini 3,9 oranında arttırarak yüzde 11.8 oranına çıkardı.

SPD yüzde 1 oranında oy kaybederek yüzde 11'8 de kaldı.

Eyalet seçimlerinde oylarını arttıran Liberal Parti (FDP) oylarını yüzde 3 oranında arttırarak 11.3'e yükseltti.

Sol parti Die Linke'nin ise oyları yüzde 3,4 oranında kaldı ve meclise giremedi.

143 sandalyeli eyalet parlamentosunda resmi olmayan sonuçlara göre, Yeşiller 50, CDU 37, SPD 19, FDP 18 ve AfD ise 19 sandalye kazandı.

RHEİNLAND PFALZ EYALET SEÇİMLERİNDE 12 PARTİ YARIŞTI

Rheinland Pfalz eyalet seçimlerinde 12 parti yarışırken, seçimlere katılım oranı yüzde 65 seviyelerinde kaldı. İktidardaki SPD'nin 2016 seçimlerinde aldığı yüzde 36.2 oy oranı yüzde 33.5'e geriledi. Merkel'in partisi CDU'nun da 2016 yılında aldığı yüzde 31.8 oy oranı yüzde 25.5'e düştü.

AfD, oy oranı yüzde 2,1 oranında gerilemesine rağmen yüzde 10.5 oy oranı ile üçüncü parti oldu. Yeşiller Partisi ise, oylarını yüzde 4.2 oranında arttırarak yüzde 9.5 oranına yükseltti.

101 sandalyeli eyalet parlamentosunda resmi olmayan sonuçlara göre, SPD 37, CDU 28, Yeşiller 11, AfD 12 ve FDP ise 7 sandalye kazandı.

SÜPER SEÇİM YILI

Almanya'yı seçim dolu bir yıl bekliyor. Altı eyaletteki seçimlerin yanı sıra genel seçimler de bu yıl içinde yapılacak. Thüringen'de seçimler ekim 2019'da yapılan eyalet meclisi seçimlerinin ardından yaşanan kaos nedeniyle tekrarlanacak fakat seçim tarihi henüz kesinlik kazanmadı. Saksonya-Anhalt'ta seçimler 6 Haziran'da, 2021 sonbaharında ise Mecklenburg-Vorpommern'de eyalet seçimleri ve Berlin Eyalet Meclisi seçimleri yapılacak. Genel seçimlerin ise 26 Eylül'de yapılması planlanıyor.

(Mehmet Koca/İHA)

Baden-Württemberg, rheinland pfalz, Koalisyon, Almanya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Almanya'nın ilk seçimlerinde sandıklardan koalisyon çıktı - Son Dakika


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