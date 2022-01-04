Almanya'nın ilk Türkçe radyosu yayın hayatını "Cosmo Türkçe" olarak sürdürecek - Son Dakika

Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (WDR) bünyesinde 1964 yılında yayın hayatına başlayan ve ülkedeki ilk Türkçe yayın olma özelliği taşıyan "Köln Radyosu"nun ismi "Cosmo Türkçe" olarak değiştirildi ve internet üzerinden podcast olarak yayınlanmaya başlandı.

Cosmo Türkçe Sorumlu Editörü Tuncay Özdamar, WDR'in iki yıl önce bir dijitalleşme süreci başlattığını ve tüm ana dil yayınlarının podcast formatında yayınlanması kararı alındığını belirterek, Köln Radyosu'nun da bu karar çerçevesinde Cosmo Türkçe'ye dönüştürüldüğünü belirtti.

Özdamar, yeni podcast yayınlarının Köln Radyosu konularından çok farklı olmayacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Avrupa'da yada Türkiye'de yaşayan ve Türkçe konuşan insanları doğrudan ilgilendiren konuları doğrudan ve derinlemesine ele alacağız. Köln Radyosu'nda her gün 3-4 konumuz olurdu ama artık şimdi tek bir konumuz olacak. Bu konuyu biz derinlemesine ve farklı perspektiflerden, farklı boyutlarıyla ele alacağız. Yeni Alman hükümetinin göçmen politikası, 20 yaşına giren 'avro', Almanya'daki konut problemi, yeni hükümetin iklim politikası, yabancılar konusundaki ayrımcılık, yabancı düşmanlığı gibi konuların arka planlarını vererek, bu tür konuları ele alacağız."

Podcast dinlenebilen tüm ortamlarda "Cosmo Türkçe" ismiyle yer alacaklarını dile getiren Özdamar, "Köln Radyosu deyince buradaki insanların tüyleri ürperiyor çünkü burada artık kimliğimizin bir parçası. 1964 yılından beri Almanya'daki göç sürecine eşlik etti, insanlara ışık tuttu, insanlara yoldaş oldu, yerine göre vatan oldu, Türkiye oldu, sıla hasretini giderdi. Türkçe Cosmo'ya geçişle birlikte bir gözümüz ağlıyor, bir gözümüz gülüyor. Verilen kararlara uymak ve dijital çağa ayak uydurmak zorundayız. Cosmo Türkçe ile daha geniş ve daha genç kitlelere ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özdamar, internetin yanı sıra Köln Radyosu dinleyicilerinin alışık olduğu radyo frekansından da her gün yerel saatle 20.00'da Türkçe Cosmo podcast'lerin yayınlanacağını söyledi.