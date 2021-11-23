Almanya'nın iş gücünde düşüşü önlemek için yılda 400 bin net göçe ihtiyacı var - Son Dakika

Almanya'da demografik nedenlerle iş gücü arzındaki düşüşün ancak yılda yaklaşık 400 bin kişilik bir net göç olması durumunda telafi edilebileceği bildirildi.

Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü (IAB) tarafından yapılan araştırmada, Almanya'da nüfusta yaşlıların artan oranı nedeniyle, iş gücü arzı 2035 yılına kadar mevcut 47,4 milyon kişiden 7,2 milyon daha az olacağı ortaya konuldu.

Ülkede nüfusun yaşlanmasının neden olduğu iş gücü arzındaki düşüşün ancak yılda yaklaşık 400 bin kişilik bir net göç olması durumunda telafi edilebileceğine işaret edilen araştırma raporunda, bunu başarmanın zor olacağı vurgulandı.

IAB'nın araştırmasına göre, ülkede daha fazla eğitimle verimlilik artırılırsa azalan iş gücü arzının etkisi hafifleyebilecek.

Araştırmada, 2060'a kadar ise ülkede iş gücü arzının 16 milyon azalacağı tahmin edilerek, yılda 100 bin kişilik net göç ile kadın ve ileri yaş istihdamında daha fazla artış olursa, düşüş 2035 yılına kadar yaklaşık 3 milyon ile sınırlı olacak.

IAB araştırmacıları raporda, "2020'de yürürlüğe giren Nitelikli İşçi Göç Yasası da doğru yönde atılım adım fakat bunun da yetersiz olması muhtemel." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) Bertelsmann Vakfı için yaptığı araştırma da Almanya'da ekonomik büyümenin 2035'te, demografik değişimin yol açtığı işçi eksikliğinden dolayı yüzde 0,6 gerileyeceğini ortaya konmuştu.

Nitelikli eleman eksikliği ülkede kronik hale gelirken, ekonomideki büyüme ve istihdamdaki rekor artışa rağmen yaklaşık 1,5 milyon civarında işe uygun eleman bulunamıyor.

Uzmanlar, nitelikli eleman açığından dolayı Alman ekonomisinin yılda yaklaşık 30 milyar avro kayba uğradığını tahmin ediyor.